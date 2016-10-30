راهنمایی زائران بهترین خدمت در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در سیصدو یکمین جلسه شورا گفت: ضمن تشکر از ستاد اربعین باید توجه داشت که در خدمات دهی به زائران خواسته اصلی آنان نیز در نظر گرفته شود.



وی ادامه داد: خدمات حمل و نقلی و به ویژه راهنمایی زائران یکی از این موارد است چرا که در سال های قبل تعداد گمشده ها بسیار بود و می توان با اقداماتی در راستای راهنمایی بهتر زائران این موارد را کاهش داد.



شاکری در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی نسبت به درج اطلاعات در رسانه ها گفت: بعد از ۳۸ سال برای مدیران انقلاب خوب نیست که نقش اپوزیسیون به خود گیرند در حالی که ما دستگاه های نظارتی داریم که به وظایف خود عمل می کنند.



رییس کمیته عمران شورا افزود: این مسیر درستی نیست که با دادن اطلاعات به رسانه و بدون بررسی حکم صادر کنیم در حالی که مسیر نقد و شکایت مسیر قانونی خود را دارد.