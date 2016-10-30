کارشناسان باید چالش های پنهان جامعه را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای کارشناسی دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: کارشناسان در هر نهادی وظیفه دارند تا چالش های پیش رو را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

وی افزود: جامعه نیازمند فکرهایی است که می توانند در استان اثر گذار باشند و منافع استان را بر منافع شخصی و قومی خود ترجیح دهند.

وی تصریح کرد: در این استان ظرفیت و سرمایه های فراوانی وجود دارد و نباید سخن از محرومیت بر زبان جاری کنیم بلکه باید نگاه مان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهیم.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه منتقدان نیز باید نقدهای منطقی، منصفانه و منطبق با منابع در دسترس ارائه کنند، اظهار کرد: رسیدن به خرد جمعی لازمه کار جمعی، تکثر و تنوع است و باید توسعه و مشارکت را مبنای کارمان قرار دهیم و همه در یک مسیر حرکت کنیم.