اجبار در یادگیری زودهنگام کودکان آسیب زا است

به گزارش مهر، محمد نیکخو ملکشاه، عصر یکشنبه در نشست صمیمی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه کودک با مظفر الوندی دبیر کنوانسیون حقوق کودک که در محل سالن شماره دو استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سه دهه در بحث تعلیم و تربیت و در آموزش‌وپرورش کارکردم به نظر می‌رسد آموزش موضوعی سهل و ممتنع باشد زیرا همه فکر می‌کنند در کار تعلیم و تربیت استادند و مهارت دارند.

وی افزود: در بسیاری از علوم افراد به خود اجازه نمی‌دهند ورود پیدا کنند اما در بحث تعلیم و تربیت کودکان، همه حرفی برای گفتن دارند و نسخه‌پیچی می‌کنند غافل از اینکه چه میزان در این حوزه آموزش و روش دارند.

نماینده استاندار در شورای آموزش‌وپرورش استان مازندران، در ادامه ضمن قدردانی از همه‌کسانی که در امر آموزش کودکان فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: واقعیتی که ما در بحث کودک نادیده گرفتیم اجبار و اصراری است که در یادگیری زودهنگام کودکان وجود دارد.

نیکخو ملکشاه، با تأکید بر اینکه در موضوع آموزش اندازه‌ها و ظرفیت‌ها را باید موردتوجه قرارداد، از موسساتی که علاوه بر مجموعه ۸ جلدی پیش‌دبستانی کتب دیگری را در لیست آموزش کودکان قرار می‌دهند انتقاد کرد و این میزان منابع را برای آموزش کودک پیش‌دبستانی نادرست و نامعقول عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، مهرنوش میرراسخیان، رئیس هیئت‌مدیره کانون توسعه مهدهای کودک مازندران، بابیان اینکه کانون توسعه جز اولین نهادی بود که روز ۱۶ مهر (روز ملی کودک) را به‌عنوان روز کودک در مازندران معرفی کرد درحالی‌که این روز پیش‌تر از آن در کشور به نام روز کودک شناخته‌شده بود و برنامه‌هایی برای گرامیداشت این روز برگزار می‌شد.

وی افزود: با معرفی روز کودک در استان، هرساله اعتباراتی از دستگاه‌ها جذب و برای گرامیداشت این روز در قالب جنگ شادی و جشنواره‌ها برگزار می‌شود درحالی‌که هنوز این روزبه یک جریان فرهنگی تبدیل نشده است.

رییس هیئت‌مدیره کانون توسعه همیاری مهدهای کودک مازندران، با اشاره به اینکه دو درصد از بودجه‌های دستگاه‌های دولتی می‌تواند به فعالیت اجتماعی – فرهنگی تخصیص پیدا کند، ادامه داد: دهیاری‌ها و شورای روستا هم می‌توانند بخشی از اعتبارات را به امور فرهنگی و آموزش اختصاص دهند.

میرراسخیان، با اعلام اینکه اولین نهاد و پایگاه اجتماعی هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های خصوصی افراد برای مناطق حاشیه شهرها و روستاها، مهدهای کودک دایر کردیم، افزود: در روستاها مهدها و مهدهای حاشیه علاوه بر آموزش کودکان بر مهارت‌آموزی والدین هم توجه داریم.

به گفته وی همزمان با سراسر کشور، کانون توسعه از بیش از یک دهه قبل به موضوع حقوق کودک توجه داشته و داوطلبانه از این واقعیت حمایت کرده است، گفت: همایش استانی باهدف ترویج فرهنگ صلح، جشنواره‌های بازی‌های بومی – محلی ازجمله برنامه‌هایی بود که تاکنون در حوزه کودک در استان برگزارشده است.

میرراسخیان افزود: در هفته‌های اخیر هم به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) ۱۰۰ کبوتر سفید را در محوطه امام‌زاده یحیی ساری پرواز دادیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی در روستاها برای آموزش کودکان و خانواده‌ها از فضای آرامگاه و امامزادگان استفاده می‌کردیم درحالی‌که امروز ۲ برابر مهدهای شهری در روستاهای استان مهدکودک داریم که بر روی آموزش خانواده‌ها و کودکان، کار می‌کنند.

رییس هیئت‌مدیره کانون همیار مهدهای کودک مازندران، از برگزاری سمیناری تخصصی با موضوع کودک در استان خبر داد و گفت: بنا داریم شهروندان دوستدار کودک را شناسایی کرده و " شبکه