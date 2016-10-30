لزوم رسیدگی به وضعیت دریاچه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو در سیصد و یکمین جلسه شورا در خصوص وضعیت دریاچه خلیج فارس با بیان مناسب بودن فضای تفریحی دریاچه و استقبال مردم از این فضا به نواقصی که در این دریاچه وجود دارد اشاره کرد و گفت: اگر لایروبی سالانه کف دریاچه مکانیزه انجام نشود به یک معضل تبدیل می شود و همچنین با تکمیل نبودن چراغ های محیط پیرامون دریاچه در برخی از قسمت ها با مشکل مواجه خواهیم شد.



وی همچنین افزود: ایجاد حفاظ در ضلع غربی و شمالی دریاچه و نصب دوربین مداربسته در رینگ پیرامون دریاچه امکان کنترل ها را قوی تر می کند.



سرخو با ابراز نگرانی از اقامت شبانه کارگران اتباع خارجی خواستار ممانعت از اقامت کارگران در اتاقک هایی که در پیرامون دریاچه وجود دارد شد و پیشنهادی درخصوص پیش بینی کمپ کارگری در خارج از محوطه دریاچه به این منظور داد.

رییس کمیته حمل و نقل شورا تصریح کرد: بهره برداری کامل از محیط پیرامونی و جزایر دریاچه به منظور کسب درآمد پایدار برای شهرداری ، ایجاد فضاهای تفریحی، فرهنگی، تجاری با طبقات و ارتفاع کوتاه و نیز فعال سازی اسکله های دریاچه و قایق های تفریحی متعدد و تبلیغ و ترویج رستوران هایی با غذای های دریایی ، گیاهی و سالم برای شهروندان و سالمندانی که پیاده روی می کند می تواند از اقداماتی باشد که در جهت بهسازی فضای دریاچه به کار گرفته شود.



سرخو ادامه داد: افزایش تابلوهای هشدار دهنده و تذکرات که در سطح فضای سبز اطراف دریاچه خیلی محدود است ، افزایش تعداد آلاچیق ها به منظور رفاه خانواده‌ها، افزایش سطل زباله در پیرامون دریاچه و نیز افزایش درخت کاری در محیط پیرامون دریاچه که در آینده به فضای جنگلی دریاچه ای تبدیل شود از دیگر اقدامات برای ایجاد فضایی مناسب در دریاچه خلیج فارس خواهد شد.



هوادهی آب دریاچه با نصب فواره های متعدد در محیط پیرامونی دریاچه و نصب فواره بزرگ در در داخل دریاچه از دیگر خواسته های سرخو بود.



رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورا از کمیسیون برنامه و بودجه و شهرداری خواستار اختصاص بودجه ایی به این منظور با توجه به نزدیکی فصل بودجه شد.