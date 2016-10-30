حضوریکی ازوزرای پیشنهادی درکمیسیون قضایی/افزایش موافقان حذف اعدام

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه امروز کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی،گفت: در جلسه امروز عصر، دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در کمیسیون حضور یافت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی افزود: وزیر پیشنهادی در رابطه با توسعه امور فرهنگیان، احقاق حقوق آنها، وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، وضعیت مدارس خصوصی، کنترل مباحث خصوصی و اموال موجود در رابطه با آموزش و پرورش و فرهنگیان و همچنین برنامه های مرتبط با دانش آموزان توضیحاتی را ارائه داد.

نوروزی به یکی دیگر از دستور کارهای کمیسیون قضایی اشاره و تصریح کرد: بررسی الحاق تبصره ای به قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با رسیدگی به جرائم علنی هم یکی دیگر از موارد مورد بررسی در جلسه امروز بود.

این نماینده مجلس همچنین از ارائه طرح حذف اعدام از مجازات مواد مخدر به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و افزود: این طرح در راستای حذف مجازات اعدام برای افرادی است که در حوزه مواد مخدر سوءپیشنیه ندارند.

وی افزود: این طرح قبلا با ۷۰امضا قرار بود تقدیم هیئت رئیسه شود که امروز با ۷۶امضا ارائه شد.