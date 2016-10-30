بی توجهی آموزش و پرورش به طرح تبسم مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، مریم جمشیدی عصر یکشنبه در نشست صمیمی با سازمانهای مردم نهاد حوزه کودک که با حضور مظفر الوندی، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در محل سالن شماره ۲ استاندار برگزار شد، اظهار کرد: از سال گذشته از سوی کنوانسیون حقوق کودک کشور راجع به حقوق کودک، پیگیری های زیادی انجام شد تا اینکه در نهایت با توافق با وزارت کشور قرار شد این موضوع در قالب کارگروه خانواده در هر استان پیگیری شود.



وی افزود: بنابر این توافق حدود یکسالی است که گزارش عملکرد دستگاه های متولی حقوق کودک در استان دریافت و بر موضوع حقوق کودک بررسی و پیگیری می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، با تاکید بر اینکه از ظرفیت های موجود بایستی برای احقاق حقوق مغفول مانده کودکان استفاده کرد، اظهار کرد: آموزش به عنوان حقی مهم برای کودکان است و خوشبختانه در خصوص پوشش تحصیلی عملکرد استان مازندران رضایت بخش است و در عین حال برای ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل استان رایزنی هایی انجام دادیم و این موضوع را تا حصول نتایج رضایت بخش دنبال کردیم.

جمشیدی، با اعلام اینکه تفاهم نامه ای را با فنی و حرفه ای استان امضاء کردیم ، افزود: بر طبق این تفاهم نامه کلیه زنان استان در رشته های مورد علاقه خود می توانند به صورت رایگان در مراکز فنی و حرفه ای استان مهارت های لازم را کسب کنند.

وی در ادامه اجرای طرح تبسم مهر را از دیگر اقدامات حوزه اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران عنوان کرد و گفت: جامعه هدف این طرح دانش آموزان مدارس هستند که سرفصل هایی همچون عفاف و حجاب، آسیب شناسی رسانه های نوین و فرصت ها و تهدید های فضای مجازی، سبک زندگی، اقتصاد در خانواده، مراقبت های جنسی و .... را آموزش می بینند.

جمشیدی در ادامه ابراز داشت: متاسفانه طرح تبسم مهر آنچنان که باید و شاید توسط آموزش و پرورش مورد توجه قرار نگرفت در حالی که آموزش ها این طرح می توانست دانش اموزان را برای مواجهه با زندگی اینده آماده کند.



جمشیدی با بیان اینکه حقوق کودکان در کارگروه های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است یاد آور شد:در ارتباط با کودکانی که از سواد جامانده بودند با آموزش و پرورش رایزنی شد تا از این ظرفیت در مورد کودکان استفاده شود.



وی وضعیت استان در بحث آموزش بچه ها را قابل قبول دانست و افزود: تفاهم نامه ای با فنی و حرفه ای امضا شده است که بر طبق آن کلیه زنان استان در هر رشته ای می توانند از مهارت های فنی و حرفه ای به صورت رایگان استفاده کنند و چندین هزار نفر استقبال کرده اند و مهارت ها را آموخته اند.



مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران با اشاره به طرح تبسم مهر عنوان کرد: در این طرح آموزش نوین، دغدغه های کودک و نوجوان، مراقبت های جنسی و... مطرح شده است اما آنطوری که باید و شاید انجام نگرفته است.