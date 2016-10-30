طرح اولیه بوستان دانش و طبیعت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی لایحه " طرح احداث بوستان دانش و طبیعیت" یکی از دستورات جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که پس از بررسی و اعمال نظرات اعضای شورا طرح اولیه آن به تصویب رسید.



محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص این دستور، جلسه گفت: شورای شهر تهران در دورههای گذشته به شهرداری ماموریت داده بود تا در اراضی متروکه منطقه ۱۹ دو بوستان فرامنطقه‌ای ایجاد کند که این طرح بر اساس آن تهیه شده است.



وی با بیان اینکه طرح کنونی از میان طرح‌های موجود و با نظر کارشناسی کمیسیون‌ها انتخاب شده است در قالب پیشنهادی اظهار داشت: با توجه به اینکه املاک در این پروژه تملک نشده است و همچنین وجود بدهی های شهرداری و قرارگیری این نقطه در پهنه فضای سبز، باید پیش از اجرا اقتصاد آن درنظر گرفته شود.



غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت توجه به الگو های ایرانی اسلامی تاکید کرد و گفت: باید در طراحی این بوستان آموزش‌های زیست محیطی را در نظر قرار دهیم.



وی به موضوعات فضای مجازی در زندگی کنونی افراد جامعه و لزوم دور شدن از این فضا در بوستان تاکید کرد و ادامه داد: باید ارتقا نشاط اجتماعی در طرح دیده شود.



عضو شورای شهر با اشاره به سابقه تاریخی تشکل های مردم نهاد در ایران اظهار داشت : آنچه مشاهده می شود حکایت از فاصله گرفتن نسل نوجوان و جوان با مشارکت های اجتماعی دارد و باید در اینگونه طرح ها این موضوع نیز در نظر گرفته شود.



عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص به ملکیت زمینهای درنظر گرفته شده اشاره و بر ضرورت تملک آنها پیش از اجرا طرح تاکید کرد.



رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: باید برنامه ریزی ها به گونه‌ای انجام شود که این بوستان کارکرد تفرجگاهی پیدا نکند بلکه تبدیل به فضایی مناسب برای گروه‌های هدف مشخص شده که کارکردی علمی پژوهشی دارند، تبدیل شود.



وی در پایان با اشاره به مصوبه شورا درخصوص این بوستان تاکید کرد: برنامه ارائه شده برای زمین در حدود ۱۸۰هکتار است این در حالی است که مصوبه شورای شهر زمین ۱۰۰هکتاری را پیش بینی کرده بود .



رضا تقی پور نیز در قالب پیشنهادی اظهار داشت: می توان طرح ارائه شده را به عنوان موافقت اصولی در نظر گرفت تا شهرداری بتواند بر اساس آن طرح نهایی خود را ارائه کند.



مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: قطعا" طرح ارائه شده طرح اولیه است تا شهرداری بتواند بر اساس آن مقدمات کار را فراهم کند.



در نهایت این دستور جلسه با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.