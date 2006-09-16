ترانزيت كالا از خاك ايران 5/18 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر و به گزارش دفتر آمار و خدمات ماشيني گمرك ايران ،‌ ارزش اين ميزان كالاهاي عبور از ايران به ميزان پنج ميليارد و 427 ميليون و 700 هزار دلار بوده كه 6/30 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت .

همچنين در اين مدت در ميان گروه كالاهاي غير كارنه تير 7/9 درصد از وزن كل كالاهاي عبوري از مسير ايران به ترانزيت مواد غذايي ،‌دو درصد خودرو ،‌4/14 درصد سوخت و ماشين آلات و ساير كالاها اختصاص داشت .

ترانزيت سوخت از مسير ايران در پنج ماهه امسال با 9/11 درصد كاهش داراي بيشترين كاهش و ترانزيت مواد غذايي با 53 درصد افزايش از بيشترين رشد برخوردار بود .

در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي از مبداء‌ گمرك شهيد رجايي وارد خاك ايران شد .

براساس اين گزارش در پنج ماهه امسال ،‌725 هزار و 400 تن كالا از مبداء‌ گمرك شهيد رجايي ترانزيت شد كه 9/30 درصد از ارزش كل كالاهاي ترانزيتي را دارا بود پس از آن گمرك سرخس با اختصاص 9/19 درصد ،‌گمرك بازرگان با 17 درصد ،‌گمرك بندر انزلي با 1/7 درصد ،‌گمرك لطف آباد با اختصاص 5/6 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزينتي بيشترين ميزان را در ميان گمركات مبداء به خود اختصاص دادند .

4/81 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران از مقصد گمركات شهيد رجايي ،‌آستارا،‌دوغارون،‌بازرگلن ،‌گمرك خسروي به خارج از كشور ترانزيت شد .

در مدت مذكور ،‌431 هزار و 200 تن كالا از مقصد گمرك شهيد رجايي به خارج از كشور ترانزيت شد كه 4/18 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيت شده را به خود اختصاص داد و پس از ان گمرك آستارا با 8/12 درصد ،‌دوغارون با 12 درصد ،‌بازرگان با 1/19 درصد و خسروي با 9 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند .

همچنين در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي از خاك ايران از مبداء كشور امارات متحده عربي يود .

همچنين در پنج ماهه امسال از مجموع كل كالاهاي ترانزيتي 453 هزار و 200 تن از مبداء‌امارات متحده عربي ،‌445 هزار و 600 تن از مبداء كشور تركمنستان ،‌331 هزار و 400 تن ازمبداء‌ كشور ازبكستان ،‌196 هزار و 900 تن مبداء‌كشور تركيه و 166 هزار و 400 تن از مبداء كشور آذربايجان بوده است .

در اين مدت پنج كشور مذكور 5/67 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي - از مسير ايران را در بين كشورهاي مبداء‌به خود اختصاص داده ا ند .

اين گزارش مي افزايد:‌7/72 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيت شده از خاك ايران به پنج كشور امارات متحده عربي ،‌تركيه ،‌افغانستان ،‌آذربايجان و عراق بوده است به طوريكه در اين مدت 414 هزار و 800 تن كالاي ترانزيتي از مسير ايران به مقصد كشور امارات متحده عربي ،‌413 هزار و 600 تن به مقصد كشور تركيه ،‌342 هزار و 900 تن به كشور آذربايجان ،‌220 هزار و 600 تن به كشور عراق ترانزيت شد .

در اين مدت همچنين 337 هزار و 735 تن سوخت به ارزش يك هزار و 474 ميليارد و 472 ميليون ريال از كشور ترانزيت شد كه اين ميزان به لحاظ وزن 97/11 درصد كاهش و از حيث وزن 28 درصد افزايش يافت .