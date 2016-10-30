آیین نامه مقررات برگزاری تورهای گردشگری در خراسان جنوبی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور اطلاع رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، علی قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) خراسان جنوبی شب گذشته در نشست تخصصی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با موضوع سازماندهی گردشگری استان، از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی و قضایی در ایام هفته احیاء در ترویح فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر تشکر کرد و اظهارداشت: انتظار داریم نهادهای فرهنگی تلاش و همتی بیشتری برای ترویج این فریضه داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه کویر برای استان خراسان جنوبی نعمت است و از دارای اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: کویر برای استان فرصت است و مایل هستیم که گروه های کویرنوردی بیایند و با هماهنگی با مراجع ذی ربط از مناطق گردشگری استان دیدن کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در ادامه افزود: کویر با توجه به فرصت هایی که برای ما دارد، دارای تهدیداتی است که باید بدان توجه کرد.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه ما بهره برداری مناسب و صحیح از کویر است، گفت: در حال حاضر تدوین آیین نامه مقررات برگزاری تورهای گردشگری در خراسان جنوبی با معرفی مناطق مجاز و مسیرهای پیشنهادی ضرورت دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) با بیان این مطلب که باید کویرنوردی سالم را ترویج کنیم، تصرح کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای دفاتر برگزارکننده تورهای گردشگری در استان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی وستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال شود.

محمد مطهری فر معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: در طی دو سال گذشته اقدامات خوبی با همکاری دستگاه‌ها و مردم در راستا احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی ا ز سطح استان انجام گرفته است.

وی به بخشنامه اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص تشکیل و تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل مجمع فرهیختگان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر از جمله برنامه های این معاونت در سال جاری است.