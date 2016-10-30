به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و یکمین جلسه شورا با اشاره به اینکه راه موفقیت ما در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از خود گذشتگی و صادقانه کار کردن بود گفت: امروز سالروز به اسارت گرفته شدن شهید تندگویان است شهدایی که هستی خود را برای ما فدا کردند، اما شهدا رفتند تا ما بمانیم که چه کنیم ؟ بیاییم بر هم بتازیم و دنیای زشت بسازیم یا اینکه بر ادامه راه آنان ، مکتب و اعتقادشان بکوشیم.



وی ادامه داد: ما در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موفق شدیم چرا که همه صادقانه آمده بودند برای خدا جانشان را فدا کنند، شهید فهمیده با یک چنین تفکری خود را به زیر تانک انداخت و امام (ره) فرمودند رهبر ما این طفل سیزده ساله است. ما پیروز شدیم چرا که همه صادقانه رفتند و خون دادند تا نهال انقلاب بار ور شود این تجربه ای است که ما آن را گذرانده ایم و باید به این شیوه رفتار کنیم نه آنکه به سیاسی بازی ها بپردازیم چرا که هر چه قدر هم سیاس باشید به اندازه معاویه و عمر و عاص و امریکایی ها سیاس نخواهید بود.



رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: چه شده است که این روحیه جهادی و صادقانه کار کردن از میان ما رفته ، روحیه ای که اوایل دفاع مقدس رزمندگان از دریافت حقوق و عیدی امتناع می کردند و می گفتند ما فقط برای خدا و امام آمدیم تا بجنگیم نه برای حقوق .

چمران تصریح کرد: پرداختن به این سیاسی بازی ها تنها موجب خسران خودمان می شود و اینکه از ابتدا تاکید داشتم بر عدم پرده دری که موجب ضرر خواهد شد منظورم نه ضرر مالی و تجاری بود بلکه خسرانی است که متوجه همه مردم خواهد شد.



وی در ادامه افزود: امروز فرصت را باید غنیمت بشماریم و تفکر کنیم تا به بصریت برسیم ، بصیرت نیاز جامعه امروز ما است تا شرایط را هر چه بهتر درک کنیم.

چمران در این جلسه همچنین به رخداد های تاریخی ایام هفته نیز اشاره کرد و وقایعی از جمله شهادت حسین فهمیده ، روز پدافند غیر عامل ، سالروز تبعید امام جواد (ع) ، و نیز سالروز شهادت اولین شهید محراب شهید قاضی طباطبایی را یاد آور شد .