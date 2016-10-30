۱۳ برنامه ویژه برق هفته پدافند غیرعامل در مازندران انجام شد

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در هفته پدافند غیرعامل ۱۳ برنامه انجام می‌شود، اظهار کرد: قطع برق مراکز حیاتی، حساس و مهم استان که شامل استانداری، صدا و سیما، بندر امیرآباد، هوانیروز بابلسر، فرمانداری‌های آمل، بابل و قائم‌شهر می‌شود.

وی تصریح کرد: مقرر شد ۱۵ دقیقه برق این مناطق قطع و از دستگاه‌های اضطراری و دیزل ژنراتورها استفاده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۹ مانور عملیاتی واقعی در طول سال انجام شد، بیان کرد: با کمک ۱۵۰ نفر در روز شبکه‌های ناپایدار، پایدار شدند.

شهابی افزود: امسال برای آمادگی در مقابله با تهدیدات احتمالی ۴۰ مانور پیش‌بینی شده است که با کمک نیروهای شرکت توزیع برق، امکانات مکانیکی و پیمانکاران انجام می‌شود تا شبکه‌های ناپایدار سرویس شوند.

وی طرح پدافند غیرعامل را تمرین کار جمعی، توان‌سنجی در هنگام تهدید، کاهش تلفات شبکه برق و آمادگی لازم برای مقابله با بحران دانست و گفت: در طوفان شهریور ۹۵ شهرهای آمل، بابل و قائم‌شهر بیشترین خسارت را متحمل شدند و در کمترین زمان برق این شهرها وصل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه در هنگام بحرانی از استان‌های معین مانند تهران، سمنان، گلستان، غرب مازندران و گیلان کمک گرفته می‌شود، ادامه داد: هدف ما خدمات‌رسانی و برق‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان در حالت بحرانی است.

شهابی با تأکید بر اینکه لازم است دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در حالت بحرانی مجهز به دیزل ژنراتور باشند، اظهار کرد: مقرر شد در حالت بحران از توان دهیاری و شوراهای روستاها استفاده شود.

وی به بحث سایبری و تهدیدات احتمالی در این بخش اشاره کرد و گفت: برای بخش الکترونیکی ویروس‌یابی و دیوار آتش در نظر گرفته شد و برای مقابله هم اقدامات ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا از گزند حملات احتمالی سایبری در امان باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به بحث کاشت درختان کوتاه قد مانند نارنج، جلوگیری از نصب داربست واصلاح درختان تنومند از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و بیان کرد: برای کاهش خسارت به تجهیزات برق لازم است دستگاه‌های اجرایی کمک حال شرکت توزیع برق باشند.