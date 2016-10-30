  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

هفته سوم لیگ برتر والیبال؛

بانک سرمایه از سد میهمان اراکی خود گذشت

بانک سرمایه از سد میهمان اراکی خود گذشت

هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال امروز یکشنبه با برگزاری ۶ دیدار در نقاط مختلف پیگیری خواهد شد که تیم بانک سرمایه توانست در تهران تیم شهرداری اراک را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم از سی‌امین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال ایران جام «شهدای منا» امروز با انجام ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ارومیه، ورامین، گنبد و ساری پیگیری خواهد شد که در نخستین بازی این هفته، تیم بانک سرمایه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک، میهمان خود تیم شهرداری اراک را شکست دهد.

این دیدار راس ساعت ۱۵:۳۰ در خانه والیبال تهران آغاز شد که در نهایت در چهار ست و با نتایج ( ۲۶ - ۲۴ ، ۲۶ - ۲۴ ، ۲۲ - ۲۵ و ۲۵ - ۲۲ ) به سود بانک سرمایه به پایان رسید و سومین پیروزی متوالی شاگردان مصطفی کارخانه را رقم زد.

کد مطلب 3810466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها