بانک سرمایه از سد میهمان اراکی خود گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم از سی‌امین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال ایران جام «شهدای منا» امروز با انجام ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ارومیه، ورامین، گنبد و ساری پیگیری خواهد شد که در نخستین بازی این هفته، تیم بانک سرمایه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک، میهمان خود تیم شهرداری اراک را شکست دهد.

این دیدار راس ساعت ۱۵:۳۰ در خانه والیبال تهران آغاز شد که در نهایت در چهار ست و با نتایج ( ۲۶ - ۲۴ ، ۲۶ - ۲۴ ، ۲۲ - ۲۵ و ۲۵ - ۲۲ ) به سود بانک سرمایه به پایان رسید و سومین پیروزی متوالی شاگردان مصطفی کارخانه را رقم زد.