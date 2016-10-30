۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

رزمندگان مقاومت لبنان مواضع داعش را در رأس بعلبک هدف قرار دادند

نیروهای مقاومت اسلامی لبنان یکی از مواضع متعلق به تروریست های داعش را در رأس بعلبک هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای مقاومت اسلامی لبنان موفق شدند شماری از عناصر تروریستی را در منطقه ای از این کشور هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان یکی از مواضع وابسته به گروه تروریستی-تکفیری داعش را در الزویتینه در دامنه های رأس بعلبک واقع در شرق لبنان هدف قرار دادند.

در پی این حمله نیروهای مقاومت به تروریست ها، شماری از این عناصر تکفیری به شدت زخمی شدند.

گفتنی است، مناطق هرمل و بعلبک لبنان که هم مرز استان حمص سوریه هستند، در ماه های اخیر ناآرامی هایی را شاهد بوده و گروه های تروریستی تلاش می کنند بحران سوریه را از این منطقه به لبنان منتقل کنند.

