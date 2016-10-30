به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و یکمین جلسه شورا با اشاره به اظهارات دادستانی و نقش احمد حکیمی پور در انتشار اسناد محرمانه گفت: در این موضوع باید بگویم که با سر پوش گذاشتن و از کنار موضوع رد شدن این معضل حل نمی شود.



وی ادامه داد: سخنگوی قوه قضاییه و دادستانی بر محرمانه بودن اسناد تاکید داشته اند و در مرحله اول باید گفت انتشار اسناد محرمانه خود جرم محسوب می شود.



سروری در ادامه افزود: اما اینجا دو سوال مطرح می شود ابتدا اینکه روز شنبه که این اسناد منتشر شد خانم آباد با آقای حکیمی پور صحبت می کنند و آقای حکیمی پور صراحتا می گویند یاشار سلطانی را نمی شناسند، اما بعد از ساعاتی مصاحبه می کنند و اذعان می دارند که یاشار سلطانی فردی دسلوز، متدین و امین است .



رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این چه رویه ای است که در یک جا منکر رابطه با اقای سلطانی می شوند و در جایی دیگر وی را فردی متدین و دلسوز و امین می خوانند. این ها در حالی است که همچنان باید بر غیر قانونی بودن انتشار اسناد محرمانه تاکید کرد.



سروری اظهار داشت: در کنار هم قرار دادن این موضوعات نشان میدهد که اتاق فکری از بیرون در حال بر هم زدن فضای شورا است . آقای حکیمی پور هم سابقه بر هم زدن شورا را دارند و وقتی مراجعه می کنیم به آرشیو وقایع شورای اول رد آقای حکیمی پور در همه جا دیده می شود.



وی گفت: این در حالی است که متن در ابتدای شورای چهارم در صحبتی که با آقای حکیمی پور داشتم وی از رویه ای سخن می گوید که مبنایش همکاری بود اما آیا بردن آبروی چندین تن از اعضای شورا معنای همکاری می دهد.



رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خاطر نشان ساخت: ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که با مشعل وارد انبار باروت شویم ولی جرقه ای هم زده نشود، متاسفانه زمینه های تنش را در شورا ایجاد می کنند و بعد انتظار دارند شورا از تنش به دور باشد.



وی ادامه داد: ما به طور حتم از شهرداری می خواهیم بیایند و در صحن شورا توضیحاتی را ادا نمایند اما به طور یقین اقدامات آقای حکیمی پور فضای موجود در شورا را بر هم خواهد زد و شورا را به سمت فضای شورای اول سوق خواهد داد و دود این کار هم به چشم همه و مردم خواهد رفت و مردم اعتمادشان از شورا سلب خواهد شد.