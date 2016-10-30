پیشنهاد رئیس مجلس برای داشتن «وزرای استانی» با هدف توسعه بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نشست مشترک امروز (یکشنبه ۹ آبان) با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری این نشست ها مناسبت است البته در مجلس نهم نیز توسط نایب رئیس مجلس جلسات با روسای کمیسیون های تخصصی برگزار می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توصیه می کنم مسائل مهم کشور توسط کمیسیون های تخصصی پیگیری شود. البته در کتابچه استراتژی های مجلس اولویت های هر کمیسیون مشخص شده است. به طور مثال اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روشن است.

وی افزود: بعضی از مسائل مهم کشور قبل از بررسی در صحن علنی باید در چنین نشست هایی بررسی شود تا هماهنگی هایی برای ارتقای کار فراهم شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه رسیدگی به مسائل اقتصادی اولویت کشور است، بیان کرد: باید براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات اقتصادی کشور به صورت جدی رسیدگی شود، به طور مثال باید موانع صادرات به طور اصولی رفع شود.

لاریجانی تصریح کرد: باید برای رفع مشکل کمبود آب و استفاده از روش های مناسب آبیاری تمهیدات لازم در برنامه ششم توسعه اتخاذ شود و از تجربیات موفق کشورهای دیگر در این رابطه استفاده شود.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل زیست محیطی باید از اولویت ها باشد، گفت: مسئله آلودگی هوا بسیار جدی است و این موضوع روی سلامت مردم تاثیرگذار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به بحث ارتباط صنعت و دانشگاه توجه ویژه شود، افزود: باید دانشگاه ها بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق همکاری با بخش صنعت تامین کنند و نکته دیگر اینکه باید مسائل مربوط به کنکور حل شود.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به اقتصاد روستاها گفت: در حال حاضر نسبت مهاجرت روستاییان به شهرها از میانگین جهانی بالاتر است که باید شرایطی را فراهم کرد که روستاییان از اقتصاد خوبی برخوردار باشند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: رتبه ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری در منطقه پایین است و این در حالی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده شود و زمینه تسهیل در سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها مشخص نباشد، نمی توان سرمایه گذاری های مطلوبی در بخش پتروشیمی جذب کرد، زیرا سرمایه گذاران در بخش پتروشیمی باید از افق آینده در این رابطه اطلاع داشته باشند بنابراین باید فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص شود و اینگونه نباشد که با تغییر هر وزیری فرمول عوض شود.

لاریجانی با تاکید بر لزوم رسیدگی به طرح های عمرانی گفت: باید اختیارات لازم برای واگذاری ها طرح های عمرانی داده شود و از تمرکز در تصمیم گیری ها کاسته شود. به طول مثال یک کمیته در هر استان متشکل از بخش های نظارتی و اجرایی تصمیم گیری های مربوط به هر استان را انجام دهد.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائل صندوق های بازنشستگی افزود: توسعه خطوط راه آهن از اولویت های کشور محسوب می شود. به طور مثال باید در زمینه توسعه بندر چابهار و صنعت راه آهن در کل کشور توجهات لازم صورت گیرد و امکانات برای جذب فاینانس های ریالی فراهم شود.

دکتر لاریجانی با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائل مالیات بر ارزش افزوده، گفت: تمرکز بلاوجهی در ساختار کشور وجود دارد و باعث شده برای همه چیز در تهران تصمیم گیری شود. این در حالی است که باید مسائل خرد استان ها در همان منطقه حل شود و نباید فراموش کرد در حال حاضر استانداران قدرت لازم را ندارند.

وی افزود: فکر می کنم می شود بر روی مدل هایی کار کرد که در کشور که به طور مثال ۱۰ وزیر ستادی داشت و تعدادی از وزرا استانی باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان در پایان با بیان اینکه دغدغه های بیان شده از سوی روسای کمیسیون ها در موضوعات مختلف پیگیری خواهد شد، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا کمیسیون های تخصصی شرایط توسعه کشور را فراهم کنند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکردها و برنامه های کمیسیون متبوع خود را به لاریجانی ارائه کردند.