  1. استانها
  2. مازندران
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

مدیر آموزش و پرورش بهشهر:

۵۲۰ دانش آموز بهشهری به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۵۲۰ دانش آموز بهشهری به اردوی راهیان نور اعزام شدند

بهشهر-مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر گفت: در دو مرحله اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور، ۵۲۰ دانش آموز بهشهری به این اردوها اعزام شدند.

قربانعلی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین کاروان دانش‌آموزی راهیان نور شهرستان بهشهر بیش از ۲۰۰دانش اموز دختر به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور هم ۲۸۰ دانش اموز پسر به مدت سه روز به منطقه عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شدند و این دانش‌آموز دختر با هفت اتوبوس طی سه روز از مناطق عملیاتی کشور دیدن می‌کنند.

مدیر آموزش‌وپرورش بهشهر با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت ازاهداف این اعزام ها است، گفت: امیدواریم همانند سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شاهد رشد خوبی در اعزام دانش‌آموزان باشیم.

وی هدف از اعزام دانش‌آموزان را آشنایی باارزش‌های دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: اعزام راویان دوران دفاع مقدس، روحانی و مدیران و معاونین از برنامه های گنجانده شده در این بازدید از مناطق عملیاتی است که همراه دانش‌آموزان در هر اتوبوس اعزام می شوند.

کد مطلب 3810473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها