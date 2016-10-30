۵۲۰ دانش آموز بهشهری به اردوی راهیان نور اعزام شدند

قربانعلی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین کاروان دانشآموزی راهیان نور شهرستان بهشهر بیش از ۲۰۰دانش اموز دختر به مناطق عملیاتی اعزام شدند.
وی اظهار کرد: در مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور هم ۲۸۰ دانش اموز پسر به مدت سه روز به منطقه عملیاتی جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شدند و این دانشآموز دختر با هفت اتوبوس طی سه روز از مناطق عملیاتی کشور دیدن میکنند.
مدیر آموزشوپرورش بهشهر با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت ازاهداف این اعزام ها است، گفت: امیدواریم همانند سالهای گذشته با برنامهریزیهای انجامشده شاهد رشد خوبی در اعزام دانشآموزان باشیم.
وی هدف از اعزام دانشآموزان را آشنایی باارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: اعزام راویان دوران دفاع مقدس، روحانی و مدیران و معاونین از برنامه های گنجانده شده در این بازدید از مناطق عملیاتی است که همراه دانشآموزان در هر اتوبوس اعزام می شوند.
