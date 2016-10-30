به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ظهر امروز(یکشنبه) در بغداد با «نزار خیرالله» معاون سیاسی وزارت خارجه عراق ملاقات و در خصوص روابط و مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اینکه افراط‌گرایی و تروریسم تهدیدی جدی برای منطقه و جهان است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به حمایت همه‌جانبه خود از دولت و ملت عراق در رویاروئی با تروریسم ادامه خواهد داد.

جابری‌انصاری همچنین بر ضرورت تشریک مساعی ایران و عراق در زمینه حل بحران‌ها و مشکلات جاری در منطقه و اهمیت برگزاری نشست‌های دو و چندجانبه با این هدف تاکید کرد.

معاون سیاسی وزارت خارجه عراق نیز در این دیدار با اشاره به وجود تهدیدات و منافع مشترک و راهبردی بودن روابط دو کشور، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از عراق قدردانی و تشکر کرد.

نزار خیرالله مبارزه با تروریسم را مهم‌ترین اولویت عراق در این مرحله توصیف و ابراز امیدواری کرد: با افزایش رایزنی‌ها و همکاری‌ها بین ایران و عراق، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.

وی همچنین بر آمادگی عراق برای تقویت روابط دوجانبه و استفاده از تجارب کشورمان در زمینه‌های بازسازی و توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد.

حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه را در سفر به عراق همراهی می‌کند.