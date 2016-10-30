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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۴

اخبار امنیتی عراق؛

۸ کشته بر اثر انفجار در بغداد/ داعش ۳۰۰ نفر را در موصل اعدام کرد

۸ کشته بر اثر انفجار در بغداد/ داعش ۳۰۰ نفر را در موصل اعدام کرد

۸ شهروند عراقی بر اثر حمله انتحاری در بازاری در شمال بغداد پایتخت عراق جان خود را از دست دادند و تروریست های داعش نیز ۳۰۰ شهروند را در شمال موصل اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر وقوع یک انفجار انتحاری در شمال پایتخت عراق چندین شهروند این کشور کشته شدند.

بر اساس این گزارش، یک خودرو بمب گذاری شده در یک بازار در شمال بغداد پایتخت عراق منفجر شد که بر اثر آن ۸ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است اما به نظر می رسد این بار نیز تروریست های داعش این اقدام وحشیانه را انجام داده باشند.

از سوی دیگر شورای استان نینوا اعلام کرد: گروه تروریستی داعش ۳۰۰ نفر از اسیران در چنگ خود را به اتهام ارتباط و هماهنگی با دستگاه های امنیتی عراق در شمال موصل اعدام کرد.

گفتنی است، نیروهای حشد الشعبی در ادامه دستاوردهای خود دو روستای «عین البیضه» و «الشیک» واقع در جنوب غرب موصل را آزاد کردند.

این در حالی است که از روز گذشته تاکنون ده ها روستا و منطقه واقع در محور غربی شهر موصل به کنترل حشد الشعبی درآمده است.

کد مطلب 3810478

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