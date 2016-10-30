مردم شاهرود ۸۲ تن کالا به ستاد اربعین اهداء کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در خلال بازدید از ستاد اربعین شهرستان شاهرود در راستای بررسی وضعیت اقلام جمع آوری شده و کمک های مردمی برای برپایی موکب شهرستان در کربلا، با بیان اینکه اجرای این همایش مردمی توطئه های دشمن را نقش بر آب می کند، ابراز داشت: باتوجه به اینکه امروز دشمن در پشت خاکریز به دنبال ضربه زدن به اسلام است لذا باید در اجرای باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی بیش از پیش ساعی بود.

وی با بیان اینکه موکب شاهرود در فاصله ۱۵۰ متری از حرم حضرت امام حسین(ع) استقرار پیدا خواهد کرد، گفت: در بطن تشکیل ستاد اربعین حسینی شهرستان شش کمیته تشکیل شد و کمیته مشارکت و جذب کمک های مردمی مهم ترین کمیته بود که در دهه اول محرم با همراهی روحانیان، شوراها، ائمه جمعه، پایگاه های بسیج از تریبون های مختلف اهمیت سفر و برپایی این موکب اطلاع رسانی شد.

پذیرائی ۱۵ هزار زائر به صورت روزانه توسط موکب شاهرود

فرماندار شاهرود با بیان اینکه سهم استان سمنان در پذیرائی از زائران اربعین حسینی ۲۰ هزار وعده پذیرائی در روز است، ابراز داشت: سهم شاهرود در این مراسم معنوی پنج هزار وعده است که روزانه ۱۵ هزار نفر و در طی مدت ده روز ۱۵۰هزار نفر از زائران را پذیرایی خواهد کرد.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: کمک‌های مردمی که طی دهه اول محرم جمع شد شامل کمک های نقدی و غیر نقدی از دورترین دهستان همچون منطقه خارتوران، طرود، بسطام در شهرستان شاهرود و همچنین کالپوش، نردین و فرومد در شهرستان میامی است که از نظر وزنی بیش از ۸۲تن انواع کالا را شامل می شود.

وی با بیان اینکه این کالاها توسط دو تریلی و دو کامیون به کربلای معلی ارسال خواهد شد، افزود: این محموله ها پس از بارگیری در ۱۱ آبان در غالب مانوری داخل شهر به نمایش گذاشته خواهد شد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه کمک های نقدی نیز برای تهیه برخی مایحتاج در عراق مورد نیاز است، افزود: مردم در بخش کمک‌های غیرنقدی مانند برنج، قند و شکر، پنیر، سیب درختی، سیب زمینی، پیاز در این کار خیر مشارکت کردند.

زائران ایرانی سفیران جمهوری اسلامی هستند

امام جمعه شاهرود نیز در این بازدید با بیان اینکه یکی از توصیه های ائمه اطهار(ع) انجام زیارت اربعین و زیارت حضرت سید شهدا(ع) است، ابراز داشت: بعد از سقوط رژیم بعث عراق شرایطی برای زیارت فراهم شد که این روند هرساله با استقبال عمومی بسیاری مواجه است و امسال دولت ایران با بر عهده گرفتن پذیرایی زائران همراه و یاور ملت عراق خواهد بود.

حجت الاسلام عباس امینی در ادامه با بیان برنامه های فرهنگی ستاد برپایی اربعین حسینی تصریح کرد: ۱۴آبان گردهمایی بزرگ زائران پیاده روی اربعین حسینی در مصلی نماز جمعه انجام خواهد شد و طی آن مسائل فرهنگی، امنیتی، بهداشتی و تذاکرات لازم برای این سفر به زائران برای احکام سفر، اهمیت اربعین ارائه می شود.

وی با بیان اینکه زیارت سید الشهدا(ع) توفیقی برای کسب معرفت محسوب می شود، افزود: زائران ایرانی سفیران جمهوری اسلامی و فرهنگ این مرز و بوم هستند که با منش و رفتاری برگرفته از سالار شهیدان در برپایی این موکب تمام توان و همت خود را به کار خواهند گرفت.