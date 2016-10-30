به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی هاشمی تختی، حسین هاشمی تختی عنوان کرد: بر اساس پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده این مجوز در راستای تأمین عدالت آموزشی و با توجه به نیاز استان صادرشده است.

وی در ادامه در خصوص چگونگی جذب این تعداد نیرو تصریح کرد: این تعداد نیرو که ۱۰ هزار نفر از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ۱۰ هزار نفر برای استخدام متعهدین خدمت به کار گمارده می‌شوند از طریق آزمون استخدامی نیروی انسانی موردنیاز مناطق در وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می‌شوند.

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از کمبودهای استان هرمزگان در زمینهٔ نیروی آموزشی در آموزش‌وپرورش استان است که امیدواریم با این اتفاق خوب بسیاری از کمبودها جبران شود.

هاشمی تختی متذکر شد: با جذب این تعداد نیرو به میزان قابل‌توجهی اشتغال‌زایی در استان رونق می‌گیرد و فرصتی است برای نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص تا از توان خود در راه خدمت به استان و کشور استفاده کنند.