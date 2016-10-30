۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان:

۲۰ هزار نیرو امسال جذب آموزش‌و پرورش کشور می‌شوند

بندرعباس - رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان از جذب و استخدام ۲۰ هزار نیرو به بدنه آموزش‌و پرورش کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی هاشمی تختی، حسین هاشمی تختی عنوان کرد: بر اساس پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده این مجوز در راستای تأمین عدالت آموزشی و با توجه به نیاز استان صادرشده است.

وی در ادامه در خصوص چگونگی جذب این تعداد نیرو تصریح کرد: این تعداد نیرو که ۱۰ هزار نفر از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ۱۰ هزار نفر برای استخدام متعهدین خدمت به کار گمارده می‌شوند از طریق آزمون استخدامی نیروی انسانی موردنیاز مناطق در وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می‌شوند.

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از کمبودهای استان هرمزگان در زمینهٔ نیروی آموزشی در آموزش‌وپرورش استان است که امیدواریم با این اتفاق خوب بسیاری از کمبودها جبران شود. 

هاشمی تختی متذکر شد: با جذب این تعداد نیرو به میزان قابل‌توجهی اشتغال‌زایی در استان رونق می‌گیرد و فرصتی است برای نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص تا از توان خود در راه خدمت به استان و کشور استفاده کنند.

