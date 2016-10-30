۸ میلیارد ریال اعتبار تملک به کتابخانه های فردوس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی محمد رضا رضایی در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان فردوس گفت: در سال ۹۳، سهم کتابخانههای عمومی استان از محل اعتبارات تملک و دارایی، یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان بود که امسال این مبلغ فقط برای شهرستان فردوس به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی عنوان کرد: سهم کتابخانههای کل استان نیز از محل تملک، سه میلیارد و ۳۸۲ میلیون تومان است.
رضایی با اشاره به اهتمام ویژه مسئولان شهرستان فردوس در حمایت از کتاب و کتابخوانی، گفت: امیدواریم با کلنگ زنی و احداث کتابخانه مرکزی فردوس با همکاری بنیاد علمی آموزشی قلم چی، قدمی مثبت در جهت اعتلای فرهنگ مطالعه در شهرستان برداشته شود.
وی با اظهار امیدواری از کلنگ زنی این کتابخانه در ایام بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار امسال گفت: پس از پیگیریهایی که با بنیاد قلم چی صورت گرفت، در نهایت در تاریخ ۱۰ خرداد ماه تفاهم نامهای بین اداره کل کتابخانههای عمومی استان و این بنیاد منعقد شد که مطابق آن، بنیاد قلم چی مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت کتابخانه مرکزی فردوس تقبل کرده است که قرار است طی دو فاز پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه کتابخانهها باید به گونهای باشند که حتی گردشگران به عنوان یک اثر فاخر از آن دیدن کنند، گفت: چنانچه فضای کتابخانه از استانداردها و مبلمان مناسبی برخوردار باشد، مراجعان را جذب خود میکند.
رضایی ادامه داد: هدف و برنامه اصلی اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی در سال جاری، بهسازی و شاداب سازی وضعیت کتابخانههای موجود در استان است که پیرو این مسئله، اخیراً کتابخانه عمومی قائم (عج) فردوس نیز بهسازی شده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان فردوس نیز در این جلسه، گفت: با قدمت فرهنگیای که شهرستان دارد، انتظار میرود در شاخصهای کتاب و کتابخوانی رتبه بالایی داشته باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه، ساخت و تجهیز و توجه به مبلمان کتابخانه، مقدمهای است برای مؤخرهای مهم یعنی تشویق مردم به مطالعه تأکید کرد: توجه به بحث نرم افزاری در حوزه کتاب و کتابخوانی بسیار ضروری است.
رئیس انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان فردوس افزود: در بحث نیم درصد سهم کتابخانهها از درآمدهای شهرداری، شهرداری فردوس پرداختهای مناسبی داشته که قابل تقدیر است.
امام جمعه موقت فردوس نیز در این جلسه گفت: ستاد اقامه نماز جمعه، هر هفته اقدام به معرفی کتاب در نماز جمعه مینماید.
حجت الاسلام شهریاری از آمادگی ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان برای برپایی نمایشگاه کتاب در حاشیه نماز جمعه فردوس در برنامههای بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد و افزود: پیشنهاد میکنیم اداره کتابخانههای عمومی شهرستان، کتابهای ارزشیای را به ستاد نماز جمعه معرفی کند تا توسط مبلغان به مردم شناسانده شود.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان فردوس نیز در این جلسه، برگزاری نشستهای کتاب خوان در دفتر امام جمعه فردوس به مناسبت عید غدیر خم و در جوار مزار شهدای این شهر به مناسبت هفته دفاع مقدس را از جمله برنامههای اجرا شدهای عنوان کرد که در جلسه گذشته انجمن کتابخانههای فردوس، مصوب شده بود.
اسدی در ادامه، ضمن درخواست همکاری از ادارات شهرستان فردوس در برگزاری برنامههای «بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در این شهرستان، برپایی پایگاه اهدای کتاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی، نمایشگاه کتاب و نشستهای کتاب خوان در اکثر ارگانهای شهرستان را از جمله برنامههای اداره کتابخانههای عمومی شهرستان فردوس در این ایام عنوان کرد.
وی ادامه داد: بازدید مدارس از کتابخانههای شهرستان و معرفی کتاب از تریبون نماز جمعه از دیگر برنامههای تدارک دیده شده برای ایام کتاب، کتابخوانی و کتابدار است.
