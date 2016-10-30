گندله سازی ۲ گل گهر کشور را از واردات گندله آهن بی نیاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ارزش افزوده بالای گندله نسبت به کنسانتره آهن، ایجاد واحدهای گندله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بخصوص که در حال حاضر به علت کمبود گندله در زنجیره تولید فولاد، صنایع داخلی مجبور به واردات گندله هستند.

مطالعات اولیه نشان داده میزان ظرفیت فولادسازی در کشور ۲۴ میلیون تن بوده و برای این میزان نیاز به تولید ۳۰ میلیون تن گندله برای تکمیل ظرفیت خالی فولاد سازان است. این درحالی است که در سال گذشته در ایران تنها ۱۶.۳ میلیون تن فولاد خام و ۲۳ میلیون تن گندله تولید شده است که کمبود گندله با یک تا دو میلیون تن واردات طی سالهای۹۳ و ۹۴ تقریبا جبران شده است.

در صورت رسیدن تولید فولاد کشور به ظرفیت نصب شده ۲۴ میلیون تنی و با توجه به مصرف سایر مواد اولیه مانند سنگ آهن و قراضه میزان مصرف گندله به ۳۰ میلیون تن می رسد که با ورود تولیدات گندله شماره دو گل گهر این کمبود جبران خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گلگهر در این رابطه گفت: از همین روی شرکت معدنی صنعتی گل گهر در راستای موارد مهمی همچون؛ جبران ظرفیتهای خالی فولاد سازان و برقراری توازن در زنجیره تولید فولاد، خودکفایی از واردات گندله و جلوگیری از خروج ارز، جلوگیری از خام فروشی ناشی از عدم توازن در زنجیره فولاد (صادرات سنگ آهن)، افزایش ارزش افزوده تولیدات، ایجاد اشتغال در منطقه (میزان اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر و غیر مستقیم دو هزار نفر)؛ مطالعات اولیه پروژه گندله سازی شماره دو را در سال ۱۳۹۰ با هدف تولید سالیانه پنج میلیون تن در سال در دستور کار قرار داد.

ناصر تقی زاده ادامه داد: پس از برگزاری مناقصه شرکت آلمانی Outotec به عنوان صاحب تکنولوژی و تامین کننده تجهیزات خارجی و مشارکت کیسون/فراتحقیق سپاهان به عنوان پیمانکار بخش داخلی انتخاب شدند، این قراردادها در تیر ماه سال۹۱ برای مدت ۳۹ ماه منعقد شد.

وی عنوان کرد: همچنین سرمایه گذاری پروژه بالغ بر هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و دوره بازگشت سرمایه حدود سه سال است که در مقایسه با سایر پروژه های مشابه جزء ارزانترین پروژه های گندله سازی اجرا شده در ایران است.

تقی زاده افزود: با توجه به تجربه به دست آمده شرکت گل گهر از کارخانه مشابه (گندله سازی شماره یک)، در بخش طراحی و مهندسی به منظور کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصول، بهبود پارامترهای زیست محیطی و همچنین کاهش توقفات خط تولید، حدود ۵۵ اصلاح شناسائی و در طرح لحاظ شد که این اصلاحات امکان افزایش ظرفیت اسمی این کارخانه را از پنج میلیون تن به هفت میلیون تن در آینده میسر می کند.

مدیرعامل گل گهر با بیان اینکه در بخش تامین تجهیزات علیرغم تحریمهای بین المللی تمام تجهیزات اصلی از برندهای معتبر اروپایی تامین شده است، گفت: بنا به نظر کارشناسان خارجی اجرای پروژه از کیفیت بالایی برخوردار است. یکی از موفقیتهای منحصر به فرد در این پروژه اجرای عملیات راه اندازی آن تنها طی مدت ۴۵ روز است که به اذعان شرکت اتوتک این یک رکورد شکنی در سطح جهانی است کاری که در تجربیات سابق به طور متوسط حدود چهار ماه زمان لازم دارد.

وی عنوان کرد: تحقق این رکورد موید کیفیت ساخت و اجرا و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران پروژه و در سایه خواست و حمایت همه جانبه مدیریت ارشد مجموعه محقق شده است.

تقی زاده افزود: از دیگر نکات شایان ذکر در این پروژه، مدت زمان اجرای آن است که صرفا با حدود چند ماه تاخیر نسبت به مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد علیرغم تحریم ها و کمبود نقدینگی صنایع کشور به بهره برداری رسید که در مقایسه با سایر پروژه های مشابه در ایران می تواند یک رکورد محسوب شود.

در حال حاضر کارخانه گندله سازی شماره دو از نیمه مهر ماه عملا به مرحله بهره برداری رسیده و بزودی در مرحله تست عملکرد و تحویل نهائی از پیمانکاران قرار خواهد گرفت که از همان ابتدا محصول تولید شده قابلیت و کیفیت لازم برای فروش را داراست.

تقی زاده تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر موفق شد بخش عمده کمبود گندله کشور و ظرفیتهای خالی شرکت های فولاد سازی را پوشش دهد و امید است در آینده با افزایش بهره وری در سایه اصلاحات صورت گرفته موفق به ارتقای ظرفیت تولید از پنج به هفت میلیون تن در این کارخانه شده و نه تنها موجب جبران صد در صدی کمبود گندله شده و کشور را در این زمینه به خودکفایی خواهد رساند بلکه زمینه صادرات این محصول استراتژیک را نیز فراهم خواهد آورد.