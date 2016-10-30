ویکی لیکس: مشاور کلینتون به وی اعتقادی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بیست و سومین بخش از مجموعه ایمیل های هک شده «جان پادستا»، رئیس کمپین انتخاباتی «هیلاری کلینتون» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، نشان دهنده بی اعتمادی «نیرا تاندن»، مشاور «هیلاری کلینتون» به اوست.

«تاندا» در ایمیل های خود آورده است که به قضاوت «هیلاری» اعتقادی نداشته و همینطور نسبت به ایمیل های تبادل شده میان «کلینتون» و «برنت بودوفسکی»، مقاله نویس نشریه هیل (وابسته به جمهوریخواهان آمریکا) که به وفور در ایمیل های افشا شده دیده می شوند، ابراز نگرانی کرده است.

گفتنی است مساله ایمیل های محرمانه افشا شده «هیلاری کلینتون» بزرگترین چالش پیش روی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حساب می آید.

گفتنی است ویکی لیکس تا کنون ۳۶ هزار ایمیل محرمانه مربوط به «هیلاری کلینتون» را منتشر کرده و قرار است تا ماه نوامبر سال جاری میلادی و پیش از برگزاری انتخابات آمریکا، در مجموع بیش از ۵۰ هزار ایمیل «کلینتون» را منتشر کند.