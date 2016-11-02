۳۴۵ عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانی شاهرود انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی بعدازظهر چهارشنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان آتش نشانی شاهرود طی سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون چهار ایستگاه آتش نشانی شاهرود با ۶۷ پرسنل در ۳۴۵ مورد عملیات شرکت کردند که از این بین ۱۵۲ مورد آتش سوزی، یک مورد انفجار، ۳۰ مورد تصادف و واژگونی خودرو، دو مورد ریزش چاه، سه مورد سقوط و ۵۷ مورد رفع مزاحمت حیوانات بوده است.

وی با بیان اینکه آتش نشانی شاهرود همچنین در این برهه هشت ماهه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای دوهزار شهروند شاهرودی کرده است، ابراز داشت: خوشبختانه تعامل این سازمان با مدارس، اصناف و ادارات بسیار سازنده است اما همچنان در مقوله ورود، کنترل و آموزش در کارخانجات صنعتی دچار مشکل هستیم که امیدواریم با درس گرفتن از تجربه تلخ آتش سوزی وسیع در پالایشگاه شاهرود طی یک‌ماه اخیر بتوانیم نحوه اعمال بازرسی و آموزش در اصناف و کارخانجات را نیز تقویت کنیم.

مدیرعامل آتش نشانی شاهرود افزود: یکی دیگر از دستاوردهای این سازمان در ماه های اخیر کسب رتبه نخست کشوری در المپیاد ورزشی ویژه آتش نشانان با حضور ۳۸ ابر شهر و ابر آتش نشانی در تبریز بود که می تواند افتخاری بزرگ برای مجموعه خدمت‌رسان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان باشد.

محمدی همچنین درباره اعتبارات این نهاد، گفت: در ماه های اخیر خوشبختانه از محل اعتبارات مدیریت شهری یک میلیارد تومان برای خرید پمپ های هوا، هیدرولیک، تجهیزات فردی و همچنین دو کامیونت با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان برای این نهاد در نظر گرفته شده که با توجه به کاهش درآمدهای شدید شهرداری ها در بخش های مختلف امیدواریم شاهد افزایش این میزان توسط اعتبارات دتسگاه های مدیریتی و دولتی باشیم.

وی درباره آتش سوزی پالایشگاه شاهرود نیز، توضیح داد: این آتش سوزی در ساعت ۲:۳۰ بامداد بیست و هفتمین روز از مهرماه ۹۵ درحالی به ما گزارش شد که شعله های آتش از فاصله ۱۲ کیلومتری رویت می شدند و همان ابتدا مشخص بود که شرایط این آتش سوزی قدری با موارد معمول حوادث آتش سوزی در شاهرود متفاوت است که این حریق در نهایت با حضور عوامل امدادی از تمام شهرستان و حتی شهرهای حومه در ساعت ۷:۲۰ صبح مهار شد.

مدیرعامل آتش نشانی شاهرود افزود: اطفای این حریق به دلیل عدم وجود افراد مطلع برای هدایت آتش نشانان و بیان وضعیت چگونگی قرار گرفتن تانکرهای سوختی بسیار دشوار بود اما در نهایت ماموران آتش نشانی با رشادت به دل این حریق زدند و با تلاش فراوان موفق به اطفای آن شدند.