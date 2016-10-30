افزایش ۵ درصدی تولید پرتقال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، مسعود گرگیج بیان داشت: هرمزگان به دلیل داشتن شرایط آب وهوایی مناسب مستعد تولید مرکبات از جمله پرتقال است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سطح زیر کشت باغات پرتقال هرمزگان ۱۲هزارو ۳۰۰هکتار است که پیش بینی می شود از این سطح ۱۳۵هزار تن محصول برداشت شود.

گرگیج افزود: به دلیل افزایش سطح زیر کشت باغات، رعایت بهداشت باغ و مبارزه با آفات و بیماری ها، تولید امسال نسبت به سال قبل ۵درصد افزایش خواهد داشت. ناول و والنسیا ازارقام مهم کشت شده در استان هستند که رقم ناول زود رس و رقم والنسیا دیررس است.

گرگیج عنوان کرد : شهرستانهای رودان ، میناب و حاجی آباد از مناطق مهم تولید پرتقال در هرمزگان هستند. محصولات تولید شده علاوه بر تامین نیازداخلی استان به استانهای تهران واصفهان ارسال می شود.

گرگیج افزود :فصل برداشت از آبان ماه آغاز وتا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.