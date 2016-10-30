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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبرداد:

هلاکت ۳ قاچاقچی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

هلاکت ۳ قاچاقچی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از هلاکت ۳ قاچاقچی و کشف ۲۰۲ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار سعید کمیلی اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی زاهدان با اشرافیت اطلاعاتی از قصد یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور آگاه شدند و با آمادگی و تجهیزات کامل، منطقه را تحت پوشش کامل اطلاعاتی خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان که قصد داشتند در فرصتی مناسبی مواد مخدر را به صورت کوله‌ باری از طریق مرزهای شمالی استان وارد کنند با هوشیاری و واکنش سریع مرزداران در دستیابی به اهداف شومشان ناکام ماندند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان پس از ورود به محدوده کمین مرزداران و آگاهی از حضور ماموران بلافاصله به سمت آنها تیراندازی کردند که در این عملیات به دلیل آتش پر حجم مرزداران، سه نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.

وی گفت: در این عملیات، ماموران با رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در پاکسازی منطقه موفق شدند مقدار ۲۰۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقادیری مهمات کشف و ضبط کنند.

کد مطلب 3810518

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