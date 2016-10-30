رسول خطیبی قدر فرصت ها را بداند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر تبریز، سعید حاجی زاده با اشاره به جلسه ی هیات مدیره ی باشگاه ماشین سازی گفت: بازی پیش روی جام حذفی، فرصتی طلایی برای خطیبی است تا با اتخاذ تدابیر لازم فنی و روانی و دور کردن تیم از حاشیه ها، روند باخت های پی در پی را متوقف کند و امید و نشاط را به تیم بازگرداند.

حاجی زاده با استقبال از ورود هیات مدیره باشگاه به اوضاع تیم و بررسی عملکرد سرمربی آن تصریح کرد: به هر حال خطیبی مربی بومی است که به فوتبال شهر خودمان تعلق دارد و برای این تیم هم زحمت کشیده است، بنابراین تا جای ممکن باید از او حمایت شود اما او هم باید متوجه باشد که مسئولیت خطیری برعهده دارد و همه به او و تیمش چشم دوخته اند.

وی افزود: امروز که فوتبال تبریز سه تیم در لیگ برتر دارد، همه انتظار دارند خطیبی طوری عمل کند که امید فوتبال دوستان شهرمان خصوصا هواداران ماشین سازی رنگ نبازد؛ به ویژه این که برای صعود این تیم به لیگ برتر زحمات زیادی کشیده شده است.