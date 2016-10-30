۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

هفته یازدهم لیگ هلند؛

هیرنفین با گلزنی قوچان نژاد یک امتیاز از فاینورد گرفت

تیم فوتبال هیرنفین در هفته یازدهم رقابتهای لیگ هلند در زمین فاینورد یک امتیاز کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ اردیویسه هلند روز یکشنبه ادامه یافت و در یکی از دیدارها تیم فاینورد میزبان هیرنفین بود که این بازی در پایان ۲ بر ۲ مساوی شد.

رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی در دقیقه ۶ بازی توپی که از راست برای وی ارسال شده بود را به زیبایی درون دروازه فاینورد جای داد. میزبان در واکنش به این گل دو بار توسط یورگنسن (۲۶) و کارسدورپ (۴۲) گلزنی کرد. در نیمه دوم نیز هیرنفین توسط آربر زنلی (۶۱) به گل تساوی دست پیدا کرد.

قوچان نژاد در این بازی یک کارت زرد هم در دقیقه ۲۲ دریافت کرد.

فاینورد بعد از این بازی با ۲۹ امتیاز صدرنشین ماند و تیم هیرنفین با ۲۲ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

