به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «نیمه پنهان روسیه» عصر امروز در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور امیر دبیری مهر، سید بشیر حسینی، میثم لطیفی و محمد مهدی رحیمی برگزار شد.

امیر دبیری مهر مدیر گروه روابط بین الملل انجمن اندیشه و قلم در مقدمه نشست به ارائه نکات برجسته‌ای در رابطه با هدف اصلی از برگزاری نشست پرداخت.

وی بررسی دستاوردهای سفر به روسیه را از جهات مختلفی حائز اهمیت دانست و بیان کرد: قصد داریم در نشست کنونی رویکرد خود را در برگزاری جلسه به گونه‌ای انتخاب نماییم که به منظور تغییر برخی از نگرش ها تا حد امکان از تفاوت تصورات ما با تصدیقات کنونی‌مان در مورد روسیه صحبت شود و دلیل انتخاب نشست هم به این خاطر بوده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: سفری را می توان سفر مطالعاتی دانست که بتواند شک و تردیدی را بر دانسته های قبلی شما نسبت به فرهنگ، تاریخ و هویت آن کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: بر اساس این تفکر معتقدم که بسیاری از سفرهای انجام شده هموطنان به خارج از کشور اکثرا مطالعاتی نیستند و باید این فرهنگ و تفکر را نشر داد که دستاوردهای سفرهای علمی را به طرق مختلف انتشار داد.

مدیر گروه روابط بین الملل انجمن اندیشه و قلم گفت: برخی ترجیح می دهند از سفر مطالعاتی خود سفرنامه تهیه کرده و برخی نیز با برگزاری چنین نشست هایی به بازگو کردن نتایج حاصل از دیده ها و شنیده های خود از آن سفر می پردازند.

دبیری مهر گفت: همه ما در مورد جهان خارج از مرزها تصورات گوناگونی داریم، در این میان سفرهای پژوهشی ما اگر که توامان با پرسش باشند، می توانند تا حد زیادی این تصورات نادرست در ذهن پژوهشگر را به مرور زمان از بین ببرند و یا تکانه‌های جدی در این تصورات ایجاد نمایند.

مدیرگروه روابط بین الملل انجمن اندیشه و قلم با این مقدمه مسائل مربوط به فرهنگ، مردم شناسی و ژئوپلتیک را به عنوان مهم‌ترین موضوعات و بخش‌های نشست حاضر مطرح کرد و در ادامه ابراز امیدواری کرد که پژوهشگران بیشتری در آینده بتوانند دستاوردهای سفرهای علمی و مطالعاتی خود را به صورت‌های گوناگون از جمله برگزاری نشست‌ها انتشار دهند.

حسینی: روس های پوتین را منجی روسیه می دانند

سید بشیر حسینی مدیر گروه علوم نوین رسانه دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: روس ها سیاست خود را بر مبنای ارائه نکردن علم و داشته های خود به دنیا قرار داده اند و از طرفی به نحو شایانی از سایر کشورهای دنیا بهره برداری می کنند.

وی گفت: روس ها نسبت به زبان خود بسیار حساس هستند به طوری که حتی در تابلوهای نصب شده جهت راهنمایی مسافران در متروی شهر مسکو و یا خیابان های آن شهر هیچ گونه نوشته ای به زبان انگلیسی وجود ندارد.

حسینی با بیان اینکه مبنای غرب شناسی و شرق شناسی ما عمدتا فقط از راه دور و از طریق کتاب و جزوه است، افزود: ما باید به اصلاح سیستم منفعل آموزشی خود بپردازیم و برای شناخت بهتر غرب و شرق، سفرهای مطالعاتی را برای پژوهشگران ترتیب دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارتودکس ها در روسیه اشاره کرد و با تاکید بر شباهت های بسیار میان این مذهب و تشیع به بیان مشاهداتی از شهر مذهبی «سرگی پاساد» در نزدیکی مسکو پرداخت.

حسینی با اشاره به محبوبیت بالای پوتین در روسیه، دلیل این همه محبوبیت را در اقتدار شخص پوتین دانست و بیان کرد: اکثر مردم روس معتقد هستند که با روی کار آمدن پوتین بر مسند ریاست جمهوری، اقتدار گذشته این کشور به روسیه بازگشته است.

رحیمی: روسیه تنها کشوری است که در حوزه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی قابلیت همراهی با ما را دارد

محمدمهدی رحیمی کارشناس مسائل بین الملل نیز در این نشست اظهار داشت: باید دید فرصت ها و تهدیدهای روابط میان ایران با روسیه چه چیزهایی است و تا کجا ما می توانیم بر روی روس ها حساب بازکرده و به آنها اطمینان کنیم.

وی گفت: روسیه قطعا برای ما یک کشور مهم است چرا که هیچ کشوری نیست که تا این اندازه ما با آن تعاملات و اشتراکات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی داشته باشیم.

رحیمی با بیان اینکه روسیه بزرگترین کشور اروپایی – اسلامی دنیا است، افزود: بیشترین جمعیت مسلمان در کشورهای اروپایی را روسیه دارد که در حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون نفر تخمین زده می شود.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به ذهنیت تاریخی منفی ایرانیان نسبت به شوروی و روسیه، بعنوان یکی از دلایل این موضوع به عدم وجود «لابی روسیه» در ایران اشاره کرد و ادامه داد: ما هیچ وقت لابی روسیه را در ایران نداشته ایم. درحالیکه ما شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس را سر می دهیم ولی از طرف دیگر شاهدیم که بخشی از مسئولان ما تحصیلکرده آن دو کشور هستند و خواسته و ناخواسته فضا را نسبت به این کشورها تلطیف کرده و اذهان را متمایل می کنند اما در مورد روسیه چنین مسئله ای را نداریم.

رحیمی تاکید کرد با سفر به روسیه این موضوع به خوبی برای ما روشن شد که کشور روسیه برای ایران خیلی قابل اتکاتر از طرف های غربی بوده و خیلی از رفتارهای آنها در سال های اخیر نه تاکتیکی که راهبردی بوده است.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم انگاره های منفی که نسبت به روسیه در اذهان ما است را اصلاح کنیم یکی از راههای موثر افزایش تعاملات اقتصادی میان دو کشور است و مثال روشن این موضوع مسئله روابط میان ترکیه و روسیه است که آنها به دلیل منفعت اقتصادی از اختلافات سیاسی و نظامی میان یکدیگر چشم پوشی کرده اند و در سطح بالایی از روابط با یکدیگر به سر می برند.

رحیمی تاکید کرد: ما در دوران طلایی جهت برقراری روابط میان ایران و روسیه قرار داریم که این از طرفی ناشی از ارتقای جایگاه ایران در معادلات بین الملیی و قدرت افزایی این کشور در منطقه است و از طرف دیگر به دلیل از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی روسیه می باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل حضور برخی مقامات روس شناس در مناصب کلیدی امنیتی، فرهنگی و اقتصادی ایران را از دیگر ویژگی های این دوران طلایی ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور روسیه نسبت به ایران و تعامل و همکاری با ما نگاه مثبتی دارد، افزود: علاوه بر این پوتین تمایل دارد که اسلام شیعی در جامعه روسیه ترویج پیدا کند چرا که این را برای حکومتش کم خطرتر از اسلام تکفیری و تندرو می داند.

رحیمی تهاجم فرهنگی غربی ها و مسئله تکفیری ها در حوزه فرهنگ و اندیشه را از دیگر مسائل مشترک بین دو کشور دانست.

وی گفت: یک راه دیگری برای اینکه بخواهیم ذهنیت منفی نسبت به روسیه را از میان برداریم گسترش رفت و آمد ایرانیان و روس ها به کشورهای یکدیگر است که این مسئله آغاز شده و امسال نسبت به سال قبل رشد ۳۰۰ درصدی در سفر ایرانیان به روسیه داشته ایم.

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: قطعا لغو ویزا و یا تسهیل صدور آن هم به شتاب این رفت و آمدها بسیار کمک خواهد کرد.

لطیفی: ۵۰۰ سال روابط ایران و روسیه بیشتر جنبه ستیزه جویانه داشته است

میثم لطیفی رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این نشست اظهار داشت: سال ۲۰۱۷ پانصدمین سالگرد ارتباط ما با روسیه است و این نشاندهنده عمق روابط دو کشور است.

وی با بیان اینکه کشور روسیه کشور بزرگ و خاصی است، افزود: برای طی کردن مسافت غرب به شرق آن کشور با هواپیما ۹ ساعت زمان می برد. در کشور روسیه ۱۴۰ زبان و ۱۲۰ قومیت مختلف وجود دارد اما تنوع زیاد جمعیتی منجر به انشقاق آن کشور که نشده است هیچ، بلکه به معنای واقعی کلمه یک کشور متحد هستند.

این استاد دانشگاه گفت: مردم روسیه سطح مطالعاتی بالایی دارند به نحوی که حتی در وسایل حمل و نقل عمومی هم که طی مسیر می کنند اکثر مردمشان در حال مطالعه کتاب یا روزنامه هستند.

وی با اشاره به معماری و شیوه ساخت و ساز متروی شهری روسیه، آن را بسیار جالب توجه ارزیابی کرد و گفت: ساخت متروی روسیه از قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شده و هنوز هم آن ادامه دارد و شاید به دلیل نوع سبک و معماری که دارد و به صورت دایره واره و رینگی ساخته شده است، قابل توجه است.

لطیفی ناآشنایی با زبان روسی را به عنوان یکی از مشکلات اصلی سفر به روسیه دانست و شبکه ملی اینترنت روسیه را در کمک به توریست های ناآشنا به زبان روسی در این کشور بسیار قوی و حائز اهمیت دانست.

وی نیز در تایید سخنان دو سخنران پیشین بیان کرد که: متاسفانه با وجود اینکه سال ۲۰۱۷، پانصدمین سالگرد ارتباط ما با روسیه است اما این ارتباط خیلی ارگانیک نبوده و بیشتر جنبه ستیزه جویی داشته و لازم است که این نگرش تغییر یابد.

وی با اشاره به گستردگی و پهناوری روسیه، مهم‌ترین عامل انسجام مردم این کشور را در حساسیت‌های آنها نسبت به ملیت خود تلقی کرد و دین را در این کشور بیشتر یک امر دولتی معرفی کرد.

لطیفی ویژگی اصلی مردم روسیه را مغرور بودن آنها دانست و دلیل اصلی آن را سابقه حاکم بودن امپراطوری بر این کشور دانست.

دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام در بیان ویژگی‌های دیگر مردم شناسی روسیه بیان کرد که خانواده در روسیه به عنوان یک اصل اساسی مطرح می شود و فرزند آوری در این کشور بسیار مهم است ضمن اینکه نسبت دختر به پسر شصت به چهل است.

وی مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ هویت ملی را به عنوان دو اصل اساسی و بسیار مهم برای مردم روسیه برشمرد و گفت: هفتاد درصد مردم در مترو کتاب به دست هستند و از این جهت ما می توانیم وارد رابطه عمیق با انها شویم.

لطیفی با اشاره به سفرش به جمهوری آذربایجان به نقش باورهای ذهنی مردم و تفاوت های آن میان ملل مختلف پرداخت و گفت: بعنوان مثال تلقی مردم آذربایجان از قرارداد ترکمنچای این است که آن قرارداد باعث شده به زعم آنها، آذربایجان جنوبی که منظورشان ایران است از کشور آنها جدا شود! و از این باب به شدت از روس ها که بانی این قرارداد بوده اند ناراضی اند.