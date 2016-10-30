به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ماشینسازی شهرداری تبریز، خطیبی که در پایان تمرین امروز در جمع اعضای هیأت مدیره باشگاه در رختکن تیمش با اعلام این مطلب از حمایتها و همراهیهای اعضای هیأت مدیره قدردانی کرد.
خطیبی گفت: همه بازیکنان و مربیان تیم از ابتدای لیگ تا امروز تمام توان و تلاش خود را در راه موفقیت و کسب نتایج مطلوب به کار بستهاند؛ با این حال مقصر اصلی عدم نتیجه گیری تیم با وجود مشکلات متعدد نظیر مصدومیتهای مکرر بازیکنان و ناداوریها علیه تیم است و من امیدوارم به زودی با عبور از بحران به روزهای خوب ماشین سازی برسیم.
سرمربی تیم فوتبال ماشینسازی تبریز در عین حال از هم قسم شدن همه بازیکنان و مربیان برای کسب نتایج بهتر در ادامه لیگ خبر داد.
