انهدام چند شبکه جاعلین ویزای عراق/مردم ازمبادی رسمی روادید بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای از انهدام چند شبکه از جاعلین روادید کشور عراق خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف و ولایتمدار ایران اسلامی می‌رساند:

با پیگیری های اطلاعاتی و تلاش بی وقفه و خالصانه سربازان گمنام امام زمان (عج) چند شبکه از جاعلین اسناد و مدارک رسمی که از اعتقادات و احساسات پاک مردم به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) سوء استفاده کرده و نسبت به جعل ویزای کشور عراق خصوصاً در ایام اربعین اقدام نموده بودند، مورد شناسایی و ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.

از این شبکه ها تعداد بسیاری ویزا، مانفیست گروهی و مهر جعلی کشف و ضبط گردید و مقادیر زیادی ویزای جعلی صادره جهت تردد به کشور عراق برای ایام اربعین حسینی توقیف شده است.

وزارت اطلاعات ضمن هشدار به کسانی که قصد سوء استفاد از احساسات پاک مردم در ایام اربعین جهت کسب منافع نامشروع خود را دارند، از عموم هموطنان عزیز که خواستار سفر زیارتی به عتبات عالیات هستند، می خواهد که با ثبت نام در سامانه سماح جهت اخذ ویزا از مبادی رسمی و شرکت های مجاز معرفی شده از طرف سازمان حج و زیارت اقدام نمایند و همچنین به اطلاعیه های صادره از طرف ستاد مرکزی اربعین توجه ویژه داشته باشند»