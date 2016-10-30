ارتش سوریه به صورت کامل بر«تل صوان» در حومه دمشق مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه همچنان دستاوردهای زیادی در مبارزه با گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور کسب می کنند.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود موفق شد به صورت کامل بر منطقه «تل صوان» واقع در غوطه شرقی دمشق مسلط شود و برای تکمیل سیطره خود بر «تل کردی» به عملیات خود ادامه داد.

ارتش سوریه همچنین یورش گروه های مسلح به منطقه ای میان داعل و ابطع در حومه شمالی درعا را خنثی و شماری از این عناصر را به هلاکت رساند.

به علاوه ادوات و تجهیزات بمبگذاری شده گروه های مسلح در جریان تلاش برای پیشروی به سمت غرب حلب منهدم و ویران شد.

درگیری ها میان ارتش سوریه و گروه جیش الفتح در منطقه بنیامین در شمال غربی حلب با شدت ادامه دارد.

از سوی دیگر گروه های تروریستی منطقه الحمدانیه را در شهر حلب هدف حملات خمپاره ای آغشته به گازهای سمی قرار دادند که منجر به مسموم شدن حدود ۴۰ شهروند سوری شد.

به دنبال حملات توپخانه ای تروریست های داعش به محله های الجوره و القصور در شهر دیرالزور یک شهروند زن سوری جان خود را از دست داد و ۳۰ شهروند دیگر نیز زخمی شدند.