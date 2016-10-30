کاشت آزمایشی زعفران در ارتفاعات تفرجگاه عینالی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این سازمان، مسعود برزگر جلالی اظهار کرد: با همکاری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان از اواخر مردادماه سال جاری کاشت آزمایشی زعفران را در چند نقطه از ارتفاعات تفرجگاه عینالی شروع کردیم که پیازهای کاشت شده در ۸ آبان ماه ۹۵ به مرحله گل‌دهی رسیدند.

وی با بیان اینکه ارتفاعات کوهستان عینالی به دلیل نوع خاک و شرایط آب و هوایی یکی از مناطق مستعد برای کشت زعفران می باشد، افزود: طبق نظر کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، کاشت آزمایشی زعفران در مناطق انتخاب شده موفقیت آمیز بوده و نشان از سازگاری این گیاه با آب و هوای منطقه دارد.

برزگر جلالی ادامه داد: با توسعه کاشت رعفران در تفرجگاه عینالی علاوه بر افزایش درآمد و تأمین قسمتی از هزینه های سازمان، رونق کشت این محصول استراتژیک می تواند موجب اشتغال زایی برای جوانان باشد.

وی با اعلام آمادگی برای مشارکت و سرمایه گذاری در تولید انبوه زعفران در تفرجگاه عینالی گفت: باتوجه به زیرساخت های فراهم شده، بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در تفرجگاه عینالی فراهم و این سازمان آماده واگذاری زمین و مشارکت با تولیدکنندگان و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در تولید این گونه گیاهی است.