اجرای ۱۵ هکتار فضای سبز در میدان آذربایجان تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این سازمان، محمدحسین حسن زاده با بیان اینکه هم اکنون تکمیل طرح میدان آذربایجان به طور جدی و سریع انجام می شود، گفت: تلاش داریم با رعایت ملاحضات و از همه مهم تر هویت، تاریخ و فرهنگ آذربایجان، طرح فضای سبز و زیباسازی در این میدان را پیاده کنیم.

وی تاکید کرد: جهت آماده سازی طرحی متناسب با نام این میدان، بررسی های لازم را آغاز کرده ایم.

حسن زاده با اشاره به ویژگی های بارز این طرح، اضافه کرد: ایجاد شبکه آبیاری مکانیزه از طرف معاونت فنی عمرانی شهرداری تبریز، استفاده از انواع درختچه ها، گلها و درختان بومی و سازگار با اقلیم منطقه و همچنین تنوع گیاهی با اولویت پایداری از ویژگی این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه تا ۱۵ روز طرح کلی برای فضای سبز این میدان آماده می شود، گفت: سطح فضای سبز این میدان ۱۰ هکتار است که با احتساب فضاهای اطرف در مجموع ۱۵ هکتار از پروژه بزرگ میدان آذربایجان تبریز به فضای سبز اختصاص دارد.

میدان آذربایجان، در شمال غرب شهر تبریز واقع شده و بزرگترین میدان این شهر به شمار می رود.