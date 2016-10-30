پیوند عضو قله کار پزشکی است/پیشرفت ایران در پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در حاشیه دیدار با نخست وزیر بلژیک که عصر یکشنبه در بیمارستان عرفان تهران انجام شد، افزود: خوشحالیم از اینکه هیئت بلند پایه ای از کشور بلژیک به ایران آمده تا زمینه ای همکاری در حوزه های مختلف از جمله سلامت را فراهم آورد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نخست وزیر بلژیک از آمادگی دو بانک مهم کشورش برای تبادل ارزی با کشورمان خبر داده و این موضوع می تواند به حل مشکل انتقال ارز برای ایران کمک کند.

ولایتی همچنین به حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: نخست وزیر بلژیک قول داده اند زمینه تبادل همکاری در زمینه سلامت الکترونیک را با استفاده از بعضی کمپانی های دنیای پزشکی داده اند.

وی در ادامه با مخاطب قرار دادن نخست وزیر بلژیک، گفت: ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت های زیادی در عرصه پزشکی داشته است.

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، افزود: انجام بیش از 200 پیوند قلب و 100 پیوند ریه فقط در بیمارستان مسیح دانشوری، از جمله نمونه های موفقیت ایران در عرصه پزشکی است.

ولایتی از پیوند عضو به عنوان قله کار پزشکب نام برد و گفت: ایران در حوزه پیوند عضو، از کشورهای موفق دنیاست.

وی افزود: همکاری با دیگر کشورها در عرصه پزشکی به معنای این نیست که ایران در این حوزه نقص داشته باشد، بلکه می خواهد با قرارداد دو جانبه، زمینه های استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در عرصه پزشکی را به کشور انتقال دهد و اقتصاد مقاومتی را دنبال کند.