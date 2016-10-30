کاله نتوانست پتانسیل خود را در زمین به نمایش بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی سرمربی عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی مقابل تیم شهرداری ارومیه اظهارداشت: کاله استخوان بندی اصلی تیم جوانان است و برای تیم ملی بسته شده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که این تیم در مواجه با تیم بزرگسالان دچار چالش روحی شوند و نتوانند پتانسیل خود را در زمین به نمایش بگذارند.

عطایی گفت: امروز یکی از بدترین روزهای ورزشی من بود چرا که بازی در سالن بدون تماشاگر آن هم در ارومیه ای که جذابیت اصلی بازی در آن حضور تماشاگران است اصلا خوشایند نیست.

سرمربی تیم والیبال کاله گفت: بازیکنان جوان کاله از نظر قابلیت والیبال داری شرایط خوبی هستند اما از لحاظ روحی نمی توانند آن طور که باید و شاید قوی باشند.

تیم والیبال شهرداری ارومیه عصر یکشنبه در غیاب شش هزار هوادار خود که به دلیل بی انضباطی چند نفر از تماشاچیان، از تماشای بازی تیم محبوب خود محروم شده‌اند به مصاف تیم کاله آمل رفت.

در این دیدار شهرداری ارومیه موفق شد ست متوالی نتیجه بازی را نفع خود به پایان ببرد.