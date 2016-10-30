  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۲

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی خبر داد:

صدور ۲۲۳ هزار جلد سند مالکیت در آذربایجان شرقی

صدور ۲۲۳ هزار جلد سند مالکیت در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از صدور ۲۲۳ هزار جلد سند مالکیت در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر استان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان، حافظ باباپور با بیان اینکه اعطای سند مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت موجب هویت بخشی به معاملات می شود، اظهارامیدواری کرد: با همراهی و مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک استان، سند دار شدن املاک تسریع شود.

وی با اشاره به اینکه صدور سند مالکیت از برنامه دوم توسعه آغاز شده است، اظهارکرد: تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت، از نتایج اجرای این طرح خواهد بود.

باباپور تاکیدکرد: جلوگیری از نزاع و اختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت محیط‌ زیست، خودکفایی در امر تولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسناد مالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.

کد مطلب 3810536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها