به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه خون‌گیری اردبیل به خبرنگار مهر گفت: استان اردبیل جزو استان‌های موفق در تأمین خون و فرآورده‌های خونی است.

وی افزود: در طول سال ذخایر خون و فرآورده‌های خونی همواره بیشتر از نیاز مصرفی است و تاکنون کمبودی در تأمین فرآورده‌ها مشاهده نشده است.

مدیرکل انتقال خون استان تأکید کرد: به منظور تأمین فرآورده‌های خونی در طول سال، برنامه‌ریزی لازم جهت جذب اهداکنندگان صورت می‌گیرد و در برخی مواقع که حجم اهدا بالا است، اهداکنندگان با نوبت‌دهی جهت دریافت خون دعوت می‌شوند.

رضازاده متذکر شد: به دلیل برنامه زمانی مناسب تعریف‌شده کمبودی در تأمین خون و فرآورده‌های خونی نداریم بطوریکه نیاز بیمارستان‌ها در کمترین زمان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به تأمین ۲۰ هزار و ۲۰۱ واحد خون و فرآورده‌های خونی و چهار هزار واحد پلاکت در نیمه نخست سال تأکید کرد: در تأمین نیاز بیمارستان‌های شهرستان‌ها نیز تاکنون کمبودی نداشتیم.

مدیرکل انتقال خون استان به فعالیت پایگاه خون‌گیری در شهرهای اردبیل، خلخال، پارس‌آباد و مشگین شهر اشاره کرد و افزود: در شهرهای گرمی و کوثر نیز پایگاه سیار خون‌گیری دایر است.

رضازاده به اعزام اکیپ‌های سیار خون‌گیری به روستاها نیز اشاره کرد و متذکر شد: در مجموع استان اردبیل وضعیت مطلوبی در جذب اهداکنندگان و تأمین خون و فرآورده‌های خونی دارد.