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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۳

لاریجانی در نشست خبری مشترک با همتای قبرسی:

ضرورت مقابله موثر با تروریسم/ رابطه با قبرس برای ما مهم است

ضرورت مقابله موثر با تروریسم/ رابطه با قبرس برای ما مهم است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با رئیس مجلس قبرس به بررسی شرایط منطقه و بحران های موجود و همچنین نحوه مقابله با گروه های تروریستی و نقش موثر داشتن در این مقابله پرداختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دیمیتریس سیلورس رئیس مجلس قبرس با اشاره به جایگاه جغرافیای قبرس به عنوان نزدیک ترین کشور به اروپا گفت: ما روابط ایران و قبرس را حائز اهمیت می دانیم و امروز خوشبختانه این روابط صمیمانه است.

وی افزود: در چند ماهه اخیر توافقاتی را داشتیم که در دیدار امروز راجع به پیشبرد این توافقات صحبت کردیم.

لاریجانی تاکید کرد: در نشست امروز راجع به افزایش زمینه همکاری های بانکی دو کشور جهت تسهیل کار برای تجار ایرانی و قبرسی مذاکراتی را انجام دادیم.

رئیس مجلس تاکید کرد: من اراده خوبی در رئیس مجلس قبرس مشاهده کردم که با اهتمام جدی می خواهند این مسائل را حل کنند و برای ما مهم است که روابط ایران و قبرس ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیدا کند.

وی تاکید کرد: روابط پارلمانی دو کشور نیز روابط خوبی است و گروه دوستی ایران و قبرس هم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که آقای پزشکیان ریاست آن را برعهده دارد. تشکیل این گروه دوستی نشان دهنده اهمیت قبرس برای جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دیدار امروز به بررسی شرایط منطقه و بحران های موجود و همچنین نحوه مقابله با گروه های تروریستی و نقش موثر داشتن در این مقابله پرداختیم.

کد مطلب 3810543

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