حاشیه سازی درباره تجمیع بیمه ها به نفع مردم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی درباره اظهار نظر جدید وزیر رفاه درباره تجمیع بیمه ها، افزود: این مسائل را به رسانه کشاندن از نظر حرفه ای کار درستی نیست؛ ما عضو یک دولت هستیم و نیامده ایم که با هم رقابت کنیم و اگر هدف ما حل مشکلات مردم است این مباحث باید در دولت مطرح شود و نه در رسانه؛ این قبیل کارها بدون تردید پروژه سازی است برای اثرگذاری روی تصمیم هایی که نهایتا مردم را از حقوق حقه آنها محروم می کند.

وی گفت: ما در وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته به دنبال مشکلات مردم در حوزه سلامت بودیم که از نظر ما محروم‌ترین افراد در کشور ذی نفع‌ترین آنها هستند که جهت گیری طرح تحول سلامت برای کاهش هزینه‌ها و دسترسی مردم به دارو و پزشکان در همین مسیر بوده است.

وزیر بهداشت در مورد بیمه ها و قوانین مربوط به آن ادامه داد: در این مورد قوانینی بوده که در برنامه چهارم و پنجم تصویب شده اما متاسفانه تا به امروز اجرا نشده است و گویا قرار هم نیست اجرا کنند و باقی ماجرا بهانه است.

هاشمی، مسئله بیمه را ورای مباحث این دولت دانست و عنوان کرد: اگر مشکل بیمه در کشور درست نشود یعنی از مردم حمایت نمی شود و این موضوع با حرف زدن به انجام نخواهد رسید و عمل نیاز دارد تا مشکل مردم حل شود.

وی ادامه داد: بعضی‌ها با گفتن حرف‌هایی مانند «با تجمیع بیمه‌ها منابع کجا می‌رود» سعی در ایجاد حاشیه دارند که من در جواب باید بگویم با حرف زدن مشکلات مردم حل نمی‌شود.

هاشمس ادامه داد: ‌ما آماده‌ایم که مسائل مردم را برطرف کنیم و فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر بیماری نباید جز درد مریضی رنج دیگری داشته باشد را فقط به عنوان شعار به کار نبریم و آن را عملی کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم با تجمیع یا عدم تجمیع بیمه ها کاری ندارند و فقط خواستار بهبود وضعیت خود هستند، تصریح کرد: وقتی داروخانه تمام داروها را به صورت پوشش بیمه‌ای حساب نمی‌کند و بعضی داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج تحت پوشش بیمه‌آی نیستند این مسئله سبب ناراحتی مردم و وزارت بهداشت است و باید برای این مسئله تصمیمی اساسی گرفته شود.

وی در مورد نظام پرداخت در سیستم سلامت کشور نیز تاکید کرد: برخی از شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی بعد از یک سال هنوز پولشان را نگرفته اند و حتی پزشکانی در کشور داریم که 9 ماه پیش خدمتشان را ارائه داده اند ولی تا الان پولی دریافت نکرده‌اند؛ مردم تمایل دارند که این مسایل حل شود.

هاشمی ادامه داد: ما باید در جهت رفع مشکلات یا لااقل کاهش آن اقدام کنیم؛ این موضوعات در قانون هم آمده ولی متاسفانه ما فقط مدام از قانون حرف می‌زنیم ولی قانون گریزیمان بیشتر است.

وزیر بهداشت با اشاره به سابقه بیمه در دنیا یادآور شد: بیمه در دنیا سابقه صد ساله دارد که در کاهش آسیب، تسکین درد مردم و ایجاد آرامش جامعه بسیار موثر است و این یک علم است؛ و ما باید یاد بگیریم که وقتی مسئله‌ای را بلد نیستیم از دیگران آن را آموزش ببینیم.

هاشمی در پایان با بیان اینکه مسئولین ذیربط باید با پیدا کردن یک روش بیمه‌ای درست در دنیا، آن را در کشور برای کاهش مشکلات مردم اجرا کنند، افزود: تمام این موارد در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده است ولی عده ای نمی خواهند آن را اجرا کنند؛ اگر راست می گویند به قانون مراجعه کنند و آن را اجرا کنند؛ ما باید تمام آن را جمله به جمله اجرا کنیم تا مسائل و مشکلات حوزه سلامت مردم هرچه سریع ‌تر رفع شود