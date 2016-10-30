به گزارش خبرنگار مهر، نشست نظارت ستادی حوزه اجتماعی و فرهنگی دارالشهدای تهران در معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۷ برگزار شد.

در این نشست روند فعالیت های ادارات حوزه اجتماعی، موانع، چالش ها و چشم انداز فعالیت های اجتماعی با حضور دکتر مجتبی عبداللهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مدیران کل معاونت اجتماعی و فرهنگی و مسئولین متناظر حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مجتبی عبداللهی در این نشست و پس از استماع گزارش های عقیل منصوری، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه، ضمن تاکید بر حضور منظم مدیران کل در سطح مناطق و پیگیری معضلات و مسائل موجود در مناطق به خصوص در بحث محلات، برخی تغییر و تحولات در روند اجرای فعالیت های حاکم بر محلات را الزامی دانست.

وی با تقدیر از تلاش و سعه صدر کارکنان حوزه اجتماعی دارالشهدای تهران گفت: کار کردن در منطقه ۱۷ که شرایط ویژه ای به سبب تراکم و جمعیت منطقه، خدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا، بافت مذهبی و محرومیت نسبی آن دارد، سخت است و تلاش و همت مسئولین منطقه برای ارائه خدمات مناسب و بهتر به شهروندان عزیز، فهیم و ولایت مدار دارالشهدای تهران ستودنی و قابل تقدیر است.