حضور درپرطرفدارترین تیم آذری افتخار است/خاطرات خوبی ازاردبیل دارم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه حضور تیم تراکتورسازی تبریز در اردبیل با اشاره به تجربه حضور و فعالیت در تیم شهرداری اردبیل به عنوان تیم پرطرفدار اردبیل و تیم تراکتورسازی به عنوان پرطرفدارترین تیم آذربایجان، به تفاوت های این دو تیم اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین تفاوت در جایگاه و تجربه ای است که این تیم ها داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه تراکتورسازی سال‌ها در سطح اول فوتبال ایران بود، سقوط کرد و دوباره از نو جایگاه خود را ساخت و اکنون به یکی از تیم های قدرتمند کشور تبدیل شده است، ادامه داد: این اتفاق هم اکنون برای شهرداری اردبیل هم رخ داده، این تیم به لیگ دو سقوط کرده و حالا باید دوباره از نو ساخته شود و به سطح قبلی برگردد.

مربی سابق تیم شهرداری اردبیل که در فصل جاری به عنوان دستیار امیر قلعه نویی در تراکتور سازی مشغول به کار است، این بازگشت را نیازمند پشتیبانی مدیران و مسئولان شهر اردبیل دانست و تاکید کرد که تفاوت بزرگ دیگر بین این دو باشگاه در امکانات سخت افزاری است که دستیابی تیم های اردبیلی به آن نیازمند گذشت زمان و هزینه است.

وی در عین حال با اشاره به دوران مربیگری خود در تیم شهرداری اردبیل اضافه کرد: خاطرات خوبی از شهرداری اردبیل دارم، به نحوی که سعی می کنم خاطرات بد مانند مشکلات مالی با این تیم را که هنوزم مرتفع نشده فراموش کنم.

الهویی در این خصوص که اگر پیشنهادی از شهرداری اردبیل داشته باشید، به این تیم باز می گردید یا نه، متذکر شد: شهرداری اردبیل در زندگی و قلب من جای خود را دارد، آرزو دارم که یک روز فرصت بازگشت به شهر اردبیل و کار کردن دوباره در این تیم پرطرفدار ا پیدا کنم تا در کنار هواداران پرشور اردبیلی خاطرات خوش موفقیت ارتش سرخ را تکرار کنیم.

بازی با تیم ملوان ساده نیست

وی همچنین درباره بازی روز دوشنبه تیم تراکتورسازی در مقابل تیم ملوان انزلی در جام حذفی با اشاره به کیفیت تیم ملوان و نیز شرایط بازی در بندرانزلی تاکید کرد که بازی با تیم ریشه‌دار ملوان ساده نیست.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پاسخ به این سوال که دیدار برابر تیمی از لیگ یک، قرعه مناسبی به نظر می رسد، تاکید کرد: اگر نام این تیم ملوان نبود، بله. ولی فراموش نکنید رقیب ما تیمی ریشه دار و با کیفیت است.

وی ادامه داد: البته شرایط میزبانی و خصوصیات خاص زمین مسابقه در انزلی کار را برای ما دشوار خواهد کرد. اینها دلیل مناسبی است برای اینکه دیدار برابر ملوان را ساده تلقی نشود.

الهویی با اشاره به شرایط تیم تراکتور سازی برای بازی در برابر ملوان یادآور شد: پس از برد برابر گسترش فولاد در هفته دهم لیگ، فرصت کوتاهی برای ریکاوری و آماده سازی جهت دیدار در انزلی داشتیم، اما سعی داریم کیفیت مناسبی از خود در این دیدار نشان دهیم و به مرحله بعدی صعود کنیم.

وی در خصوص تجربه کار کردن با امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی عنوان کرد: قلعه نویی پرافتخارترین و برترین مربی فوتبال ایران است و کار کردن در کنار او نه تنها به وزن و اعتبار مربی اضافه می کند بلکه هر روز و هر لحظه اش کلاس درسی است برای یادگیری، خوشحالم که فرضت حضور در این جایگاه را به دست آورده ام.