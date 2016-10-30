ارومیه برای پلی آف قدرتمندتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوبومیر تراویسا عصر یکشنبه بعد از بازی مقابل تیم والیبال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش ما برای به جا انداختن سیستم تیم در زمین بود که رویارویی با دو تیم قوی در اولین لیگ این مهم را به تاخیر انداخت.

وی افزود: نفرات ذخیره در تمرینات باید بسیار خوب ظاهر شود و با بازیکنان اصلی در یک سطح باشند البته من در سه بازی اخیر سعی کرده ام تا نفرات اصلی را برای شرایط سخت آماده کنم.

تراویسا گفت: ارومیه به حضور تماشاگران نیاز دارد ولی برای ما بسیار مهم است که هواداران تیم خودمان را تشویق کنند و با تیم مقابل کاری نداشته باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم که این بازی آخرین بازی ما بدون هوادار باشد و در این بازی تماشاگران نتوانستند به ما کمک کنند چون حضور نداشتند و باید این را بدانند که تیم و تماشاگر باهم میبرد و باهم نیز میبازد.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه اعلام کرد: در این دیدار دریافت ارومیه بهتر شده بود چرا که تیم هر روز بهتر تمرین می کند ولی تغییرات سریع ایجاد نمی شود.

تراویسا خاطر کرد: در شرایط کنونی تیم ارومیه نمی تواند ماکزیمم باشد ولی مطمنا در دور برگشت توان تیم به بالاترین حد خود خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تمام بازیها برای ما مهم است و تیم ما برای تمام دیدارها با برنامه وارد می شود گفت: ارومیه توانایی زیادی دارد و زمان اجازه خواهد داد تا این توانایی ها را در زمین پیاده کند.