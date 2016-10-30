سلامت مردم شوخی بردار نیست/بدهی ۱۰ هزار میلیاردی بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه جلسه مجمع خیرین سلامت در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که در همه بخش ها انجام کارهای خیر سبب رونق برکت در کشور شده، در مجمع خیرین سلامت نیز برای حفظ سلامت مردم اقدامات موثری صورت گرفته است و در حال حاضر این نهاد خیریه ۷۷۲ پروژه در این حوزه دارد.

وی عنوان کرد: انجام کارهای خیر در حوزه سلامت نوعی انسان دوستی است و فعالیت های این دوستان مرا یاد دوران دفاع مقدس می‌اندازد که همه مردم جان و مال خود را نثار می کردند و سنگرها را پر می‌کردند و ای کاش امروز همه فضای کشور اینگونه بود

وزیر بهداشت درباره مشکلات قانونی در راه انجام فعالیت های خیرین حوزه سلامت نیز گفت: این مجمع می تواند خواسته‌های خود را به صورت مدون در قالب لایحه در اختیار مابگذارد تا ما آن را تقدیم مجلس کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که کارهای خیر در کشور افزایش یابد و سازمان‌های ذیربط در اخذ مجوز، تهیه زمین و نگرفتن عوارض به وسیله شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به مسئله سلامت مردم بکنند.

وزیر بهداشت گفت: در بسیاری از کشورها، مسئولیت اجرایی حوزه سلامت و خدمات عمومی با شهرداری ها است و وزارت بهداشت از آنها خرید خدمت انجام می دهد در حال که بعضی از شهرداران کشور ما به جای کمک و تهیه زمین برای ساخت بیمارستان، در پی دریافت عوارض و مالیات از افراد خیر و متولیان این امر هستند.

هاشمی گفت: هنگامی که شهر توسعه پیدا می‌کند شهرداری ها باید به فکر بیمارستان، پلیس و آتش‌نشانی و مدرسه باشند؛ شهرداری باید ‌برای ساخت بیمارستان ها مشارکت داشته باشد و به نظرم افرادی که از این زمین‌ها عوارض اخذ می‌کنند و یا مالیات می‌گیرند کج سلیقگی می کنند.

وزیر بهداشت همچنین گفت: امیدوارم که دوستان ما در مجلس که در مسیر قانون تصمیم می‌گیرند نیز توجه ویژه‌ای به امر سلامت مردم داشته باشند، زیرا رقم مالی اینگونه کارهای خیر ارزش بسیار کمتری در مقابل ارزش فرهنگی آن دارد.

هاشمی با بیان اینکه مدیریت پروژه های خیرین بعد از ساخت، در صورت تمایل بر عهده خود خیرین است، افزود: وزارت بهداشت از بهره‌برداری از طرح‌های خیرین با ضوابط و قوانین کشور استقبال و از آن حمایت همه جانبه می‌کند.

وزیر بهداشت در مورد پروژه توسعه بیمارستان امام خمینی که توسط خیرین آغاز شده بود عنوان کرد: به دلیل بروز مشکلاتی از جمله کسری اعتبارات برای ادامه پروژه، این طرح نیمه کاره ماند و بعد از یک سال توقف پروژه، وزارت بهداشت با اخذ اعتبار از بانک‌های مربوطه، ادامه مراحل ساخت این بیمارستان را در دست گرفته است.

وی درباره اولویت های مشارکت مردم در فعالیت های خیرین در حوزه سلامت، با مقدم دانستن بهداشت بر درمان خاطرنشان کرد: اولویت ها برای هر منطقه از کشور و هر مقدار توانایی فرد خیر، مشخص است و خیرین می توانند بر اساس این اولویت ها، زمینه مشارکت خود را انتخاب کنند.

وی گفت: وزارت بهداشت اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام http://www.yas۱۹۰.ir نموده و مردم علاقمند می‌توانند برای انتخاب زمینه کارهای خیر در شهر مورد نظر خود به آن مراجعه کنند.

وزیر بهداشت در جمع خیرین حوزه سلامت نیز، افزود: خیرین حوزه سلامت این فرصت را داشته اند که از مال دنیا بگذرند که چیزی برای خود بیاندوزند.

وی با اشاره به ۶هزار پروژه و دو میلیون متر مربع فضای در حال ساخت مشترک بین مجمع خیرین و وزارت بهداشت عنوان کرد: خیرین حوزه سلامت منشاء آثار خیر زیادی در این حوزه بوده اند و ما امیدواریم که چراغی که این عزیزان روشن کرده اند در نسل های بعد توسط فرزندان آنها نیز روشن بماند.

هاشمی در ادامه وظیفه مراقبت از سلامت مردم را افتخار وزارت بهداشت دانست و افزود: متاسفانه برخی، موضوع سلامت مردم را سیاسی می کنند که این خوب نیست؛ موضوع سلامت مردم شوخی نیست.

وزیر بهداشت با انتقاد به برخی اظهارنظرهای غیرواقع در مورد طرح تحول سلامت، از ابراز نگرانی مقام معظم رهبری در مورد این طرح خبر داد و گفت: در دیداری که اخیرا با مقام معظم رهبری داشتم ایشان ابراز نگرانی کردند که نکند عدم وجود منابع پایدار ادامه اجرای طرح را با مشکل مواجه کند.

هاشمی با تاکید بر این نکته که طرح تحول سلامت متعلق به نظام است، به دستاوردهای طرح تحول سلامت اشاره کرد و یادآور شد: تراز بیمارستان های کشور همواره منفی بود و بیمارستان های ما همواره در معرض ورشکستگی قرار داشتند ولی با اجرای طرح تحول سلامت تراز آنها مثبت شد که اگر مطالبات ۱۰ هزار میلیاردی ما از بیمه ها پرداخت شود، شاهد اثرات آن خواهیم بود.

وی در این مورد افزود: متاسفانه معوقات پرداخت بیمه ها که در برخی موارد به بیش از یک سال رسیده است موجب شده تا بیمارستان های ما نیز که خریدار خدمت، تجهیزات، دارو و مایحتاج بوده اند، به بخش های مختلف بدهکار بمانند و من متعجم از اینکه مسئولان بیمه ها که بدهکار ما هستند، به جای پرداخت بدهی خود، طلبکارانه برخورد می کنند و مدام آدرس غلط به مردم می دهند.

وزیر بهداشت گفت: عده ای می گویند که پول طرح تحول سلامت به پزشکان داده شده است در حالی که تنها ۱۹ درصد از هزینه کرد در طرح مربوط به دستمزدها بوده است.