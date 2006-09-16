قبولي بومي داوطلبان كنكور 1385 امشب اعلام مي شود / پذيرفته شدگان سال هاي قبل يا آزمون هاي ساير مقاطع مشمول بخشنامه نمي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله اطلاعات مورد نياز را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از امشب 25 شهريورماه جاري در دسترس پذيرفته شگان آزمون سراسري سال 1385 قرار مي دهد.

اين بخشنامه و تسهيلات آن منحصرا مربوط به پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1385است و شامل پذيرفته شدگان سالهاي قبل و يا آزمونهاي ساير مقاطع تحصيلي نمي شود.

اعلام اولويت قبولي بعدي واقع در استان اقامت، در وهله نخست جهت اطلاع پذيرفته شدگان است. بديهي است هر يك از پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1385 در صورت تمايل به نام نويسي در اولويت اعلام شده بعدي لازم است به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوطه مراجعه كنند. اعلام نظر نهايي و موافقت با ثبت نام در اين مورد بر عهده دانشگاه يا موسسه آموزشي ذيربط خواهد بود.

پذيرفته شدگاني كه در يكي از موسسات آموزش عالي واقع در استان اقامت خود پذيرفته شده اند مشمول استفاده از اين طرح نيستند.

معيار "محل اقامت" در اين طرح، اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب در بند 31 فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسري سال 1385است و تحت هيچ عنوان قابل تغيير نيست.

در اين طرح منحصرا اولين كد رشته محل واقع در استان اقامت كه داوطلب بعد از كد رشته قبولي انتخاب كرده و داراي حداقل نمره قبولي است ارائه شده است. لذا امكان هيچگونه بررسي ديگري از طريق سازمان سنجش آموزش كشور وجود ندارد.

به گزارش مهر، با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور هيچگونه مسئوليت اجرايي در اجراي اين طرح بر عهده ندارد، لذا درخواست مي شود از مراجعه يا مكاتبه در اين زمينه با اين سازمان جدا خودداري شود.