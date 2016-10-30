زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست در عملیات مقاومتی/ شهادت مجری عملیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جوانان فلسطینی به مقاومت خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در تازه ترین عملیات مقاومتی، جوانی فلسطینی شامگاه امروز یکشنبه با خودرو خود گروهی از نظامیان صهیونیست را در نزدیکی شهرک بیت امر در شمال الخلیل زیر گرفت که در نتیجه آن ۳ نظامی زخمی شدند.

مجری عملیات نیز که «خالد احمد علیان اخلیل» نام دارد و ۲۳ سال سن داشت، به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

گفتنی است، با شهادت این جوان فلسطینی، شمار شهدای انتفاضه سوم قدس که از سال گذشته شروع شده است، به ۲۵۹ نفر رسید.