استکبار با ابزارهای غیرجنگی به میدان آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با اعضای قرارگاه امام هادی (ع) سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به اینکه امروز ابزار دشمن برای مقابله با ملت‌های آزاده دیگر توپ و تفنگ نیست، اظهار داشت: دشمنان امروز از سلاح نرم برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند.

وی، شبکه های اجتماعی، اینترنت، ماهواره و شبکه های ماهواره ای را از جمله ابزار جنگی دشمن برشمرد و افزود: دشمنان با استفاده از این سلاح در صدد تاثیرگذاری بر همه مردم جهان هستند.

ناصری بیان کرد: دشمن این سلاح خود را علیه ملت ایران به کار گرفته و از هیچ تلاش و سرمایه گذاری برای برای تحقق اهداف خود دریغ نمی کند.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه آمریکا تلاش می کند تا همه شبکه های اجتماعی موجود در دنیا را به دست بگیرد، عنوان کرد: آنها می خواهند از این طریق اطلاعات مردم دنیا را در اختیار داشته باشند تا بتوانند آنگونه که خود می خواهند در امور مختلف دخالت کنند.

ناصری از نفوذ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای دشمن یاد کرد و اظهار داشت: نفوذ دشمن خطر بسیار مهمی است که باید تلاش کنیم در همه جوانب، کشور را در برابر این نفوذ بیمه کنیم و با پدافند غیرعامل در این زمینه به مقابله با دشمن بپردازیم.

وی تصریح کرد: در هر حال دشمن در هر زمانی به دنبال راهکاری برای رسیدن به اهداف خود در مقابل ملت ایران است و طبیعی است که از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکند اما لازم است ملت ایران و مسئولان و دست اندرکاران امر در این زمینه هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمنان با استفاده از ابزارهایی نظیر تهاجم فرهنگی، نفوذ و دیگر سلاح های نرم به اهدافش دست پیدا کند.

امام جمعه یزد افزود: حال که استکبار جهانی با ابزارهای غیرجنگی به میدان آماده، ما نیز باید با برنامه ریزی و آگاهی بخشیدن به مردم وارد میدان شویم.