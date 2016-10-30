به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد زرگر بعدازظهر یکشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهارداشت: پس از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر ظرفیت‌های بسیاری در کشور به وجود آمده که باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.

وی با تاکید بر استفاده از نیروهای مردمی برای ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: این قانون اگر چه دیر به تصویب رسید و در چهار دولت بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح بود اما تلاش شده با تأیید اسلام به عنوان بهترین قانون امر به معروف و نهی از منکر به تصویب برسد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه اصلی مسلمانان است، گفت: گروه‌های مردمی امر به معروف باید از دل مردم به وجود آید و مردم باید در چارچوب مشخص پای کار بیایند.

دبیرکل ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برای حضور گسترده مردم در این عرصه تیم‌هایی در قالب محله محور، ناحیه محور و منطقه محور امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است اما متأسفانه بستر این عمل در جامعه فراهم نیست، گفت: شاید بتوان تذکر کتبی را نیز در این بحث گنجاند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: گزینش نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش، ساماندهی، مواد آموزشی و صبر و حوصله از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد.

حجت الاسلام زرگر با بیان اینکه از ظرفیت‌های مردمی برای مانورهای قانونی در اجتماع و رفع برخی معضلات بهره برد، اظهار داشت: برخی نگران سو استفاده احتمالی افرادی از این جایگاه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هستند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز در این جلسه درخصوص اقداماتی همچون تهدیدها، آسیب‌ها و فرصت‌هایی که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان تعیین شده است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های این ستاد به صورت ۵ ساله در قالب خانواده، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، ادارات، کارخانجات، اصناف و تشکل‌های دینی جهت داده شده است.

سردار غلامعلی ابوحمزه افزود: ستادهای استان و شهرستان هر ماه دو معروف و دو منکر را در اولویت کار اجرایی قرار می دهند.

وی بابیان اینکه بیکاری، مواد مخدر و بدحجابی مردم را آزار می دهد، گفت: فضای امر به معروف و نهی‌از منکر در استان همدان ایجاد شده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه قانون حمایت از آمران به معروف به تازگی تصویب شده است، امیدواریم امسال و سال آینده دستورالعمل‌های آن اجرایی شود و انتظار داریم وزرای مربوطه دستورالعمل‌ها را به وزارتخانه‌هایشان که در این امر دخیل هستند، ابلاغ کنند.