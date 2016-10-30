به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنوند شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به پیگیری های صورت گرفته روند پرداخت وام های ازدواج در لرستان بسیار خوب است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه ازدواج در استان لرستان روبه رشد بوده و متقاضیان دریافت وام ازدواج در استان افزایش پیدا کرده است.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه بانک ها سرعت پرداخت وام به متقاضیان را بالا برده اند، گفت: خوشبختانه ۹۰ درصد بانک های استان هفت دوازدهم مصوبه پرداخت تسهیلات ازدواج خود را را پرداخت کرده اند.

حسنوند با اشاره به اینکه تا آخر مهر ماه سال جاری حدود ۹۱ میلیارد و ۱۴ میلیون تومان پرداختی وام ازدواج از طریق همه بانک های عامل استان شده است، افزود:تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج زیاد هستند و خوشبختانه روند رشد به گونه ای است که تا پایان سال وام بالای ۹۰ درصد افراد پرداخت شود.

وی بیان داشت: ۲۱ هزار و ۵۶۸ نفر تا پایان مهر ماه در صف دریافت وام ازدواج و تسهیلات ازدواج هستند.