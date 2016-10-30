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۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۲۸

استاندار گلستان:

نمایشگاه کتاب گلستان پیشرفت خوبی داشت

نمایشگاه کتاب گلستان پیشرفت خوبی داشت

گرگان- استاندار گلستان از پیشرفت دهمین نمایشگاه کتاب گلستان نسبت به دوره های پیشین خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، شامگاه یکشنبه در آخرین لحظات دهمین نمایشگاه کتاب گلستان، بازدیدی از نمایشگاه به عمل آورد و در حاشیه این بازدید با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عرصه کتاب عرصه مهمی است چراکه زحمات زیادی در این بخش کشیده می‌شود. روح‌ها و فکرهای پاک و بزرگی در دل این کتاب‌ها نهفته شده و به نگارش درآمدهاست.

استاندار گلستان تصریح کرد: حقیقت این است که باغ و بستان‌های ترسیم‌شده عالمان دقیقاً درون کتاب است.

وی تصریح کرد: امسال به نظر می‌رسد ازنظر عنوان کتاب و انتشارات حاضر نمایشگاه کتاب پیشرفت خوبی داشت و انتشارات خوبی هم حضور داشتند.

صادقلو افزود: بخشی از پشتیبانی‌ها علیرغم محدودیت‌های موجود بیشتر شده بود اما موضوع کم آمدن بن کتاب مطرح شد و باید در این زمینه فکر کرد.

به گفته وی، کم آمدن بن کتاب نشان‌دهنده حضور مردم است تا مردم حضور نداشته باشند بن کم نمی‌آید و باید با حضور مردم و مسئولان سال‌به‌سال رونق بیشتری به این نمایشگاه‌ها داده شود.

صادقلو خاطرنشان کرد: ارتقاء جامعه به کتاب خواندن است، اسلام هم با تأکید بیشتری روی خواندن دست گذاشته است، بخشی از وظیفه ما ارتقاء فکری است و وظیفه‌داریم در این راستا هر کاری لازم است را انجام دهیم.

کد مطلب 3810590

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