نمایشگاه کتاب گلستان پیشرفت خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، شامگاه یکشنبه در آخرین لحظات دهمین نمایشگاه کتاب گلستان، بازدیدی از نمایشگاه به عمل آورد و در حاشیه این بازدید با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عرصه کتاب عرصه مهمی است چراکه زحمات زیادی در این بخش کشیده می‌شود. روح‌ها و فکرهای پاک و بزرگی در دل این کتاب‌ها نهفته شده و به نگارش درآمدهاست.

استاندار گلستان تصریح کرد: حقیقت این است که باغ و بستان‌های ترسیم‌شده عالمان دقیقاً درون کتاب است.

وی تصریح کرد: امسال به نظر می‌رسد ازنظر عنوان کتاب و انتشارات حاضر نمایشگاه کتاب پیشرفت خوبی داشت و انتشارات خوبی هم حضور داشتند.

صادقلو افزود: بخشی از پشتیبانی‌ها علیرغم محدودیت‌های موجود بیشتر شده بود اما موضوع کم آمدن بن کتاب مطرح شد و باید در این زمینه فکر کرد.

به گفته وی، کم آمدن بن کتاب نشان‌دهنده حضور مردم است تا مردم حضور نداشته باشند بن کم نمی‌آید و باید با حضور مردم و مسئولان سال‌به‌سال رونق بیشتری به این نمایشگاه‌ها داده شود.

صادقلو خاطرنشان کرد: ارتقاء جامعه به کتاب خواندن است، اسلام هم با تأکید بیشتری روی خواندن دست گذاشته است، بخشی از وظیفه ما ارتقاء فکری است و وظیفه‌داریم در این راستا هر کاری لازم است را انجام دهیم.